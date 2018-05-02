Наєв пригрозив бойовикам «жорсткою відповіддю»

«Ми не будемо миритися з системними обстрілами», - підкреслив Наєв

Командування Об’єднаних сил має на меті припинити безкарні обстріли бойовиками українських позицій. Про це у середу, 2 травня, під час брифінгу в Краматорську з нагоди початку операції Об’єднаних сил заявив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв. «Ми не будемо миритися з системними обстрілами, які противник



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«Ми не будемо миритися з системними обстрілами», - підкреслив Наєв

Командування Об’єднаних сил має на меті припинити безкарні обстріли бойовиками українських позицій. Про це у середу, 2 травня, під час брифінгу в Краматорську з нагоди початку операції Об’єднаних сил заявив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«Ми не будемо миритися з системними обстрілами, які противник проводить проти українських позицій, порушуючи всі можливі домовленості та оголошені перемир’я. Боляче говорити про це, але внаслідок цих обстрілів майже щодня гинуть або отримують поранення наші люди, українські військові, знедоленими залишаються українські родини», - сказав Наєв, якого цитує прес-центр штабу Об’єднаних сил.

За словами командувача, відповідь на провокації бойовиків «буде жорсткою та невідворотною».

«Ми виходимо з того, що виконання Мінських домовленостей не позбавляє нас, Об’єднані сили, права на самозахист, тобто на захист від вогню та реагування на дії терористів всіма доступними способами», - наголосив Наєв.

Він повідомив, що у цьому році розпочалося масштабне переозброєння протитанкових підрозділів, що виконують завдання на лінії зіткнення, сучасними протитанковими комплексами вітчизняного виробництва, зокрема, такими як «Стугна П» та «Корсар», що значно збільшить щільність та надійність протитанкової оборони українських військ.

Водночас, за словами командувача, передбачається широке застосування в режимі чергування розвідувально-вогневих комплексів, з метою унеможливлення ведення вогню артилерією противника.

Наєв зауважив, що Об’єднані сили даватимуть відсіч провокаціям противника, особливо тим, що пов’язані з обстрілами мирних населених пунктів та КПВВ на лінії зіткнення, від чого страждають, в першу чергу, мешканці міст та селищ Донбасу.

«Ми не дозволимо противнику зірвати процес нормалізації життя на територіях, які підконтрольні Україні, і будемо досягати цього усіма доступними способами», - заявив командувач операції Об’єднаних сил.

Нагадаємо, відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» та наказу Верховного Головнокомандувача ЗСУ, з 30 квітня на заміну АТО розпочалася операція Об’єднаних сил.