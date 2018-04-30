На Донбасі на заміну АТО розпочинають Операцію Об'єднаних сил

В районі конфлікту головним тепер буде Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ

У понеділок, 30 квітня, на Донбасі офіційно закінчується антитерористична операція (АТО), а замість неї розпочинається Операція об'єднаних сил (ООС). Відповідна зміна формату Антитерористичної операції на Операцію об'єднаних сил прописана в законі про реінтеграцію Донбасу. Згідно з цим законом, в районі конфлікту головним тепер буде Об'єднаний



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В районі конфлікту головним тепер буде Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ

У понеділок, 30 квітня, на Донбасі офіційно закінчується антитерористична операція (АТО), а замість неї розпочинається Операція об'єднаних сил (ООС). Відповідна зміна формату Антитерористичної операції на Операцію об'єднаних сил прописана в законі про реінтеграцію Донбасу.

Згідно з цим законом, в районі конфлікту головним тепер буде Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ. Він буде керувати силами та засобами ЗСУ, інших військових формувань, МВС, Нацполіції, які залучаються «до стримування та відсічі російської агресії в Донецькій і Луганській областях».

Працівники правоохоронних органів, військовослужбовці та всі, хто залучений до протистояння агресору, підпорядковуються начальнику Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ.

Командувач Об'єднаних сил бере участь у розгортанні сил і розробки планів дій на випадок непередбачених обставин для застосування ЗСУ і сил оборони. Він також має право доповідати безпосередньо президенту про готовність і хід виконання завдань Об'єднаними силами.

Нагадаємо, міністр оборони Степан Полторак заявив, що міністерство вже підготувало «органи військового управління, які виконуватимуть завдання в Донецькій і Луганській областях» після завершення АТО 30 квітня.

З початком проведення Операції Об'єднаних сил у зонах безпеки та районі бойових дій у Донецькій та Луганській областях діятиме особливий порядок.

Як відомо, президент Петро Порошенко 20 лютого підписав Закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях». Відповідно до документу, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій.

Джерело: 112 Україна