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    Командувач Об’єднаних сил приїхав на передову із перевіркою

    Сергій Наєв перевірив бойову готовність військових на лінії розмежування
    Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив стан справ на найгарячіших позиціях вздовж лінії розмежування. Про це інформує прес-центр Об’єднаних сил. В рамках робочої поїздки в район відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» перевірено бойову готовність, організацію всебічного
    • Сьогодні, 15:34
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    Сергій Наєв перевірив бойову готовність військових на лінії розмежування

    Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив стан справ на найгарячіших позиціях вздовж лінії розмежування. Про це інформує прес-центр Об’єднаних сил.

    В рамках робочої поїздки в район відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» перевірено бойову готовність, організацію всебічного забезпечення військових частин уздовж лінії розмежування.

    Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв заслухав підлеглих про стан справ та особисто пересвідчився в їх спроможності ефективно протидіяти з відсічі та стримування збройної агресії.

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    Командувач Об’єднаних сил приїхав на передову із перевіркою
    Командувач Об’єднаних сил приїхав на передову із перевіркою
    Командувач Об’єднаних сил приїхав на передову із перевіркою

    Спілкуючись з військовослужбовцями різних категорій, Командувач подякував кожному за високий бойовий дух, волю до перемоги та вагомий внесок заради миру на Донбасі.

    «Вами пишаюся я та вся Україна, бо ви щоразу доводите свій характер та незламність в бою, переконуючи ворога відмовитись від своїх планів», – наголосив генерал-лейтенант Наєв.

    Нагадаємо, 6 травня, близько 11 години російсько-терористичні війська в порушення норм міжнародного гуманітарного права двічі обстріляли з гармат калібру 152 та 122 мм населений пункт Зайцеве Бахмутського району, що на Донеччині.

    Донбас Україна Операція Об’єднаних сил Сергій Наєв
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