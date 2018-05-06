Командувач Об’єднаних сил приїхав на передову із перевіркою

Сергій Наєв перевірив бойову готовність військових на лінії розмежування

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив стан справ на найгарячіших позиціях вздовж лінії розмежування. Про це інформує прес-центр Об’єднаних сил. В рамках робочої поїздки в район відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» перевірено бойову готовність, організацію всебічного



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Сергій Наєв перевірив бойову готовність військових на лінії розмежування

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив стан справ на найгарячіших позиціях вздовж лінії розмежування. Про це інформує прес-центр Об’єднаних сил.

В рамках робочої поїздки в район відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» перевірено бойову готовність, організацію всебічного забезпечення військових частин уздовж лінії розмежування.

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв заслухав підлеглих про стан справ та особисто пересвідчився в їх спроможності ефективно протидіяти з відсічі та стримування збройної агресії.

Спілкуючись з військовослужбовцями різних категорій, Командувач подякував кожному за високий бойовий дух, волю до перемоги та вагомий внесок заради миру на Донбасі.

«Вами пишаюся я та вся Україна, бо ви щоразу доводите свій характер та незламність в бою, переконуючи ворога відмовитись від своїх планів», – наголосив генерал-лейтенант Наєв.

Нагадаємо, 6 травня, близько 11 години російсько-терористичні війська в порушення норм міжнародного гуманітарного права двічі обстріляли з гармат калібру 152 та 122 мм населений пункт Зайцеве Бахмутського району, що на Донеччині.