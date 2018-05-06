Бойовики з гармат обстріляли Зайцеве: фото руйнувань

В результаті обстрілу одна людина зазнала поранень

Сьогодні, 6 травня, близько 11 години російсько-терористичні війська в порушення норм міжнародного гуманітарного права двічі обстріляли з гармат калібру 152 та 122 мм населений пункт Зайцеве Бахмутського району, що на Донеччині. Про це інформує прес-центр Об’єднаних сил. За попередніми даними, в результаті обстрілу одна людина зазнала



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В результаті обстрілу одна людина зазнала поранень

Сьогодні, 6 травня, близько 11 години російсько-терористичні війська в порушення норм міжнародного гуманітарного права двічі обстріляли з гармат калібру 152 та 122 мм населений пункт Зайцеве Бахмутського району, що на Донеччині. Про це інформує прес-центр Об’єднаних сил.

За попередніми даними, в результаті обстрілу одна людина зазнала поранень, загорівся житловий будинок. На місці події працювали рятувальники та швидка медична допомога.

Про теракт повідомлено представникам спільної моніторингової місії ОБСЄ.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил найбільш інтенсивно бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Луганське, Авдіївка, Водяне, Широкине.