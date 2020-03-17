Комерсанти привласнили 2 млн грн, призначених для будівництва амбулаторій на Сумщині, - СБУ



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Тривають слідчі дії, перевіряється причетність посадових осіб Сумської ОДА до махінацій

На Сумщині Служба безпеки України викрила масштабне привласнення державних коштів, призначених для будівництва центрів первинної медико-санітарної допомоги. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, у 2018 році Управління капітального будівництва Сумської ОДА уклало контракт із київською комерційною структурою на розробку та виготовлення проектної документації для 12 сільських амбулаторій у різних районах області.

Вартість робіт становила майже 2 млн грн. Всю суму того ж року було перераховано виконавцю та привласнено учасниками оборудки.

Ініційовані СБУ технічна та будівельна експертизи показали, що надана розробником документація не відповідає нормам та її використання неможливе. Крім того документи містять ознаки підробки.

Наразі директору комерційної структури повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 (привласнення майна в особливо великих розмірах та службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Перевіряється причетність посадових осіб ОДА до махінацій.

Викриття оборудки проводилось спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.