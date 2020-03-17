СБУ призупинила роботу громадських приймалень та читального залу галузевого архіву



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Будівля СБУ Ілюстративне фото

Повідомити про правопорушення, віднесені до компетенції органів держбезпеки, громадяни можуть за номерами «гарячих ліній» або відправивши інформацію на поштові скриньки центрального і регіональних управлінь СБУ

Служба безпеки України тимчасово призупинила роботу громадських приймалень та читального залу галузевого державного архіву через коронавірус.

Про це сказано в повідомленні пресслужби СБУ.

«Через введення обмежувальних заходів у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 громадські приймальні СБУ в Києві та обласних центрах тимчасово не працюватимуть», - сказано в ньому.

Зазначено, що повідомити про правопорушення, віднесені до компетенції органів держбезпеки, громадяни можуть за номерами «гарячих ліній» або відправивши інформацію на поштові скриньки центрального і регіональних управлінь СБУ (контактні дані розміщені на сайті служби в розділі «Контакти»).

Згідно з повідомленням, всі звернення, заяви та повідомлення громадян будуть розглянуті вчасно, відповіді будуть надаватися у визначені законодавством терміни.

Також із вівторка призупинив роботу читальний зал галузевого державного архіву СБУ.

Запити на отримання архівної інформації будуть прийматися на електронну адресу, вказану на сайті СБУ.

Зазначимо, що Державна прикордонна служба також вирішила скасувати особистий прийом громадян з 18 березня через коронавірус.

Нагадаємо, в Україні на ранок 17 березня лабораторно підтверджено сім випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До речі, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.