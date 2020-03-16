У Запоріжжі СБУ викрила угруповання хакерів на викраденні коштів із банківських рахунків



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Фото: пресцентр СБУ

За оперативною інформацією, зловмисники викрадали щомісяця майже два мільйони гривень

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України блокували діяльність хакерського угруповання, учасники якого спеціалізувалися на викраденні коштів із рахунків клієнтів приватних та державних банківських установ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, злочинну схему організували троє мешканців обласного центру. У середмісті Запоріжжя вони обладнали підпільний кол‑центр із 15 осіб. Вдаючи із себе співробітників банків, зловмисники шахрайським способом отримували від громадян інформацію про CVV-код, номери і пін-коди їхніх платіжних карток. Після цього учасники угруповання одержували доступ до клієнтських рахунків та викрадали кошти.

Крім того, через один із популярних месенджерів хакери здійснювали розсилку шкідливого програмного забезпечення, що використовують для збору персональних даних користувачів електронних платіжних систем і криптовалютних розрахунків. Отримавши доступ до цих даних, зловмисники переводили кошти на підконтрольні рахунки та привласнювали.

Фото: пресцентр СБУ

За оперативною інформацією, діючи за такою схемою зловмисники викрадали щомісяця майже два мільйони гривень.

Під час обшуку в приміщенні кол-центру правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони і чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність.

Наразі вилучене обладнання передано для проведення відповідних експертиз.

Викриття зловмисників проводилось спільно з Департаментом кіберполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.