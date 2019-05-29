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    Комітет Ради рекомендує нардепам перейменувати дві області

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    Комітет Ради рекомендує нардепам перейменувати дві області

    Законопроекти відповідають рішенню Конституційного суду, - підкреслив глава комітету правової політики

    Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував парламенту схвалити законопроекти про перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей на Кропивницьку та Січеславську відповідно.

    Таке рішення члени комітету ухвалили на засіданні у середу.

    «Комітет рекомендує Верховній Раді попередньо схвалити поданий 153-ма народними депутатами проект закону про внесення змін до статті 133 Конституції щодо перейменування Кіровоградської області», - йдеться у висновку, який озвучив заступник голови комітету Василь Яніцький.

    Аналогічне рішення комітет погодив і щодо законопроекту про перейменування Дніпропетровської області.

    При цьому голова Комітету Руслан Князевич підкреслив, що жодних застережень немає, оскільки законопроекти відповідають рішенню Конституційного суду, а відтак - і Основному закону України.

    «Іншого рішення, ніж попередньо рекомендувати схвалити ми просто не маємо можливості прийняти», - сказав Князевич.

    Як повідомлялося, 20 листопада 2018 року Верховна Рада підтримала перейменування Кіровоградської області і направила цей законопроект до Конституційного суду України, який не знайшов порушень в рішенні. Разом з цим депутати не підтримали перейменування Дніпропетровської області, яку пропонували назвати Січеславською. 7 лютого 2019 року Верховна Рада включила до порядку денного сесії законопроект про зміни до Конституції щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську, а також направила його до Конституційного Суду для отримання висновку щодо його відповідності вимогам Конституції.

    У квітні Конституційний суд дозволив перейменувати Дніпропетровську область. Голова Верховної Ради доручив правовому комітету розглянути висновок суду та підготувати відповідний законопроект для розгляду у сесійній залі.

     

    Джерело: Укрінформ

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