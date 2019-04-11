Рада отримала висновок Конституційного суду щодо перейменування Дніпропетровської області



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Парубій доручив правовому комітету розглянути висновок КС та підготувати відповідний законопроект для розгляду у сесійній залі

Верховна Рада України отримала висновок Конституційного суду України щодо конституційності перейменування Дніпропетровської області. Про це під час ранкового пленарного засідання парламенту заявив спікер ВР Андрій Парубій, повідомляє РБК-Україна.

Голова Верховної Ради доручив правовому комітету розглянути висновок суду та підготувати відповідний законопроект для розгляду у сесійній залі.

«Повідомляю про отримання Верховною Радою України висновку КСУ щодо відповідності проекту закону №9310-1 про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області… Прошу комітет з правової політики та правосуддя розглянути висновок КСУ та підготувати це питання для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради», - поінформував Парубій.

Як повідомлялося, у листопаді 2018 року після невдалого голосування у парламенті щодо перейменування Дніпропетровської області, президент України Петро Порошенко запропонував нову назву Дніпропетровської області. «Декомунізацію слід завершити. На карті України не може бути місця для Петровського. Мало того, що він один з керівників комуністичної диктатури, він ще й співорганізатор і виконавець Голодомору, геноциду українського народу», - зазначив глава держави, додавши, що – «Дніпропетровська область стане Дніпровською, а місце Петровського - на звалищі історії».

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада підтримала перейменування Дніпропетровської області у Січеславську.

«Січеслав є другою неофіційною назвою Дніпра, другою за рейтингом симпатій городян», - йдеться у тексті пояснювальної записки.