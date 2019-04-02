Конституційний суд дозволив перейменувати Дніпропетровську область



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КСУ ухвалив рішення про перейменування під час закритої частини засідання

Конституційний суд України дозволив перейменувати Дніпропетровську область на Січеславську. Про це пише УНН з посиланням на джерело в суді.

«Суд уже надав висновок щодо цієї справи і фактично визнав таким, що відповідає статтям 157-158 Конституції України», - зазначили в суді.

За словами співрозмовника, КСУ ухвалив це рішення під час закритої частини сьогоднішнього засідання.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада підтримала перейменування Дніпропетровської області у Січеславську.

Як повідомлялось, 20 листопада 2018 року Верховна Рада України не підтримала постанову про направлення на розгляд до Конституційного суду рішення про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. 23 листопада у парламенті був зареєстрований альтернативний законопроект №9310-1 про перейменування області у Січеславську.

До слова, раніше Конституційний суд підтримав перейменування Кіровоградської області. Перед цим Рада підтримала перейменування Кіровоградської області в Кропивницьку.