Комітет виборців оприлюднив список дивних обіцянок кандидатів у президенти



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Вибори президента пройдуть 31 березня

Половина тез виборчих програм кандидатів не належить до повноважень президента, які окреслені в ст. 106 Конституції України

Більшість тез виборчих програм кандидатів на пост президента носять загальний, декларативний характер з лівим ухилом. Вони також є сумнівними з точки зору реалістичності їх виконання. Виборчі програми переважно не є планом дій на найближчі 5 років, а дзеркальним відображенням соціологічних опитувань, які вказують на основні запити громадян. Про це розповіли представники громадської організації «Комітет виборців України» Олексій Кошель, голова організації, та Денис Рибачок під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Кошель закликав кандидатів на пост президента оприлюднити стратегії, розширені програми, які обґрунтують положення програм на предмет реалістичності та будуть базуватися на конкретних механізмах, як досягнути запропонованих соціально-економічних показників. Окрім того, на його думку, кандидати повинні були б публічно пообіцяти регулярно звітувати про реалізацію їх виборчих програм.

«Чинний закон «Про вибори президента України» передбачає обов’язковість дебатів лише напередодні другого туру виборів. З огляду на це існує ризик того, що виборчі програми кандидатів залишаться лише формальними документами і не будуть обговорені під час повноцінних дебатів напередодні першого туру. Тому закликаємо провідні телеканали організувати передачі у формі дебатів за участю кандидатів на пост президента по обговоренню тез їх виборчих програм», - говорить Кошель.

Його колега Денис Рибачок каже, що половина тез виборчих програм кандидатів не належить до повноважень президента, які окреслені в ст. 106 Конституції України. «Натомість обіцянки кандидатів часто виходять за рамки Конституції. У цілому в програмах кандидатів переважає економічна і соціальна тематика, що не є основними повноваженнями президента», - зазначив Рибачок.

Окрім того, Комітет виборців України під час прес-конференції в прес-центрі «Главком» оголосив «топ-10 дивних обіцянок кандидатів у президенти»:

Право на щоденний безоплатний хліб кожному громадянину (В. Петров)

Ефективно боротися з дитячим алкоголізмом (А. Садовий)

Забезпечити кожній українській дитині доступ у дошкільний заклад (Р. Кошулинський)

Будівництво протягом п’яти років у кожному обласному центрі по одному льодовому палацу спорту (В. Бондар)

Встановити безкоштовний швидкісний інтернет по всій території України (Ю. Дерев’янко)

Мораторій на звільнення лікарів (С. Каплін)

За корупцію в судовому процесі може бути встановлена міра покарання аж до смертної кари (І. Ківа)

Дитячі будинки переважно перетворити на військові ліцеї-інтернати для хлопчиків (О. Мороз)

Створення Міжнародного трибуналу – першого у світі антикорупційного трибуналу, який розглядатиме справи гнобителів народу, в тому числі за відмивання корупційних активів у США та ЄС і масове корумпування політиків цих держав (А. Корнацький)

10. Створення трибуналу для розгляду відповідальності посадовців за геноцид українського народу в 1991-2018 рр. (О. Мороз).

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