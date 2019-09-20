Комітети Ради взялися за роботу над бюджетом



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Не пізніше як до 1 жовтня триватиме розгляд Держбюджету народними депутатами і комітетами

У Верховній Раді завершилося представлення проєкту закону про Державний бюджет України на 2020 рік, після чого депутати опрацьовуватимуть його у комітетах і готуватимуть до розгляду у першому читанні.

«Представлення проєкту закону України про Державний бюджет України на 2020 рік завершено. Відповідно до ст.154 Регламенту Верховної Ради України проєкт закону про Державний бюджет України на 2020 рік вважається прийнятим Верховною Радою для подальшої роботи», - зазначив Голова ВР Дмитро Разумков.

Відповідно до орієнтовного графіка розгляду проєкту держбюджету, не пізніше як до 1 жовтня триватиме його розгляд народними депутатами і комітетами, формування пропозицій до законопроєкту та направлення їх до комітету з питань бюджету.

Як вже відомо, РНБО проведе засідання перед другим читанням проєкту Держбюджету-2020.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у ході засідання парламенту представляє проєкт державного бюджету на 2020 рік. Держбюджет на 2020 рік представляє міністр фінансів Оксана Маркарова.

Зазначимо, бюджет на 2020 рік Верховна Рада України прийме не пізніше 1 грудня 2019 року, про що свідчить орієнтовний графік розгляду проєкту закону про держбюджет.

Додамо також, перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що депутати Верховної Ради знайшли недоліки в проекті закону «Про державний бюджет України на 2020 рік». За словами Стефанчука, співвідношення мінімальної заробітної плати і мінімального споживчого рівня «викликає питання».