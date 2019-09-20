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    Маркарова представляє нардепам проєкт Держбюджету-2020

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    Представляє держбюджет на 2020 рік міністр фінансів Оксана Маркарова - Маркарова представляє нардепам проєкт Держбюджету-2020
    Представляє держбюджет на 2020 рік міністр фінансів Оксана Маркарова

    Разумков відкрив Раду, у залі - 391 депутат

    У Верховній Раді розпочалося представлення проєкту державного бюджету на 2020 рік. У залі зареєструвався 391 народний депутат.

    Про перехід до розгляду питання оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

    «Розглядаємо питання представлення проєкту закону про Державний бюджет України на 2020 рік. Відповідно до ч.3 ст. 154 Регламенту Верховної Ради України питання розглядається за процедурою повного обговорення», - сказав спікер.

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    Далі Разумков запросив до слова міністра фінансів Оксану Маркарову, яка і представляє проєкт держбюджету у сесійній залі.

    Нагадаємо, проєкт Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» 15 вересня вже надійшов у Верховну Раду.

    Проєкт державного бюджету розрахували за курсом $28,2.

    В бюджеті на 2020 рік закладено 47,6 млрд на субсидії.

     

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