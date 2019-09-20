Стефанчук оцінив проект Бюджету-2020



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перший заступник голови Верховної Ради, представник президента в Верховній Раді Руслан Стефанчук Фото: Главком

Перший заступник голови Верховної Ради вважає, що у проєкті Державного бюджету на 2020 рік є багато спірних питань та недоліків

Перший заступник голови Верховної Ради, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що у проєкті Державного бюджету на 2020 рік є багато спірних питань та недоліків. Про це він заявив у кулуарах Верховної Ради, повідомляє УНН.

«Ми бачимо там (у проекті Держбюджету на 2020 рік - ред.) багато недоліків, ми будемо про це говорити. Питання цифр, питання співвідношення мінімальної заробітної плати, мінімального споживчого рівня. Все викликає питання. Тому, сьогодні проведемо дискусію. Я думаю, що після неї, ми попрацюємо разом над документом», - розповів Стефанчук.

Він також відзначив, що не були виділені гроші на ті галузі, у яких хотілося б бачити зростання.

Сам Стефанчук не зміг дати остаточної відповіді, чи сьогодні буде голосування за проєкт Бюджету-2020.

«Все залежить від того, як він буде презентований. Бюджет сьогодні не єдине питання, сьогодні стоїть велика кількість інших питань», - додав він.

На питання, чи зміниться цифра щодо зростання ВВП до другого читання Бюджету, Стефанчук зазначив, що це питання до Кабміну.

«Це питанням до Кабінету міністрів, наша співпраця буде з ними. Вони вносять цю версію, це той відсоток, а не який був обіцяний. Ми будемо говорити про зростання і про те, щоб обіцянки перед Верховною Радою та Президентом були виконані», - акцентував він.

Нагадаємо, представник уряду у ВР Верещук заявила, що через укріплення гривні бюджет просів на 10%.

Як повідомлялось, у Верховній Раді розпочалося представлення проєкту державного бюджету на 2020 рік. У залі зареєструвався 391 народний депутат.