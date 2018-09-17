Компанія BMW відкликає майже 140 тисяч автомобілів



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Відкликання торкнеться деяких моделей 3 Series

Німецький автоконцерн BMW відкликав 139 тис. автомобілів, вироблених в Китаї, так і імпортованих у країну.

Про це передає Xinhua з посиланням на заяву китайського ринкового регулятора State Administration for Market Regulation (SAMR).

Причиною стала можлива несправність в системі кондиціонування машин.

За інформацією агентства, відкликання торкнеться деяких моделей 3 Series, вироблених в період з 2005 по 2011 рік. BMW замінить несправні елементи у разі необхідності.

У травні BMW відкликав понад 310 тис. автомобілів у Британії через можливість порушення електроживлення під час їзди.

Як відомо, німецька компанія Volkswagen відкликає майже 700 тисяч автомобілів Tiguan і Touran по всьому світу через ризик короткого замикання у світловій панелі на даху.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що BMW відкликає з європейського ринку 324 тисячі дизельних автомобілів.

У травні «Главком» повідомляв, що BMW відкликає ще 312 тисяч автомобілів у Британії через можливість порушення електроживлення під час їзди.