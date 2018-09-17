  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Компанія BMW відкликає майже 140 тисяч автомобілів

    • Розсилка
    <span>Логотип&nbsp;BMW</span> - Компанія BMW відкликає майже 140 тисяч автомобілів
    Логотип BMW

    Відкликання торкнеться деяких моделей 3 Series

    Німецький автоконцерн BMW відкликав 139 тис. автомобілів, вироблених в Китаї, так і імпортованих у країну.

    Про це передає Xinhua з посиланням на заяву китайського ринкового регулятора State Administration for Market Regulation (SAMR).

    Причиною стала можлива несправність в системі кондиціонування машин.

    За інформацією агентства, відкликання торкнеться деяких моделей 3 Series, вироблених в період з 2005 по 2011 рік. BMW замінить несправні елементи у разі необхідності.

    У травні BMW відкликав понад 310 тис. автомобілів у Британії через можливість порушення електроживлення під час їзди.

    Як відомо, німецька компанія Volkswagen відкликає майже 700 тисяч автомобілів Tiguan і Touran по всьому світу через ризик короткого замикання у світловій панелі на даху.

    Нагадаємо, у серпні стало відомо, що BMW відкликає з європейського ринку 324 тисячі дизельних автомобілів.

    У травні «Главком» повідомляв, що BMW відкликає ще 312 тисяч автомобілів у Британії через можливість порушення електроживлення під час їзди.

    Читайте також
    автопром Німеччина Європа Велика Британія автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ