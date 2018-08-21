Volkswagen відкликає майже 700 тис. авто через ризик короткого замикання



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Технічні несправності можуть бути в автомобілях останніх моделей Tiguan і Touran, вироблених до 5 липня 2018 року

Німецька компанія Volkswagen відкликає майже 700 тисяч автомобілів Tiguan і Touran по всьому світу через ризик короткого замикання у світловій панелі на даху.

Про це повідомляє Kfz-Betrieb.

Зазначається, що технічні несправності можуть бути в автомобілях останніх моделей Tiguan і Touran, вироблених до 5 липня 2018 року.

В компанії розповіли, що потрапляння вологи на світлодіодний модуль може спричинити коротке замикання.

«У дуже несприятливих умовах це може викликати загоряння транспортного засобу», - наголосили у Volkswagen.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що BMW відкликає з європейського ринку 324 тисячі дизельних автомобілів.

У травні «Главком» повідомляв, що BMW відкликає ще 312 тисяч автомобілів у Британії через можливість порушення електроживлення під час їзди.