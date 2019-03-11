Компанія Facebook подала в суд на українських розробників онлайн-тестів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На українських розробників онлайн-тестів Facebook подала в суд за крадіжку особистих даних користувачів

Компанія Facebook, яка володіє однойменною соціальною мережею, подала в суд на українських розробників онлайн-тестів за крадіжку особистих даних користувачів. Про це пише The Verge.

«Facebook подала в суд на двох чоловіків-українців за те, що вони нібито використовували програми-вікторини для збору особистих даних користувачів Facebook і вставки реклами в їх новинні стрічки. У позові, поданому у п'ятницю, звинувачуються С. і Г. в організації хакерської схеми», - пише видання.

Як зазначається, у період з 2017 по 2018 рік вони пропонували користувачам встановити «шкідливі плагіни для браузерів» з гороскопами або тестами щодо «характеру і популярності», що, за підрахунками, могли «інфікувати» браузери близько 63 тисяч користувачів Facebook.

Вказано, що двоє чоловіків управляли чотирма веб-додатками, в основному призначені для російських і українських користувачів. Згідно з документами з суду, додатки пропонували тести, такі як «Хто ви з сучасних вампірів?», «Хто ваш двійник з минулого?» (ілюстрований зображеннями Сталіна і Леніна), а також тести типу «Чи є у вас королівська кров?».

Веб-додатки використовували функцію входу в Facebook, обіцяючи збирати лише обмежену інформацію. Проте, згодом вони перенаправляли користувачів на установку розширень для веб-браузера, які давали хакерам доступ до облікових записів користувачів у Facebook (і інших соціальних мережах), пише видання.

У скарзі йдеться про те, що ці хакери збирали загальнодоступну інформацію про профілі і непублічні для перегляду списки друзів, на додаток до показу своїх власних оголошень замість офіційних затверджених Facebook. Однак, виходячи з контексту, вони також можуть бути пов'язані з продажем особистих повідомлень 81 тисячі користувачів у минулому році, відзначає видання.

Facebook звинувачує двох чоловіків у порушенні закону «Про комп'ютерне шахрайство і зловживання» шляхом доступу до даних Facebook без дозволу, а також в шахрайстві і порушенні умов контракту через те, що вони представляються справжніми розробниками Facebook.

Компанія нібито витратила понад $75 тисяч на розслідування порушення.

Джерело: УНН