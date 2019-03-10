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    Суд у Малайзії відправив чоловіка на 10 років у в'язницю за образу ісламу в Facebook

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    22-річний користувач Facebook визнав себе винним за 10 звинуваченнями - Суд у Малайзії відправив чоловіка на 10 років у в'язницю за образу ісламу в Facebook
    22-річний користувач Facebook визнав себе винним за 10 звинуваченнями

    Загалом поліція отримала 929 повідомлень по всій країні про образу ісламу і пророка Мухаммеда

    У Малайзії 22-річний чоловік отримав 10 років в'язниці за образу ісламу в Facebook. Про це повідомляє CNN.

    «22-річний користувач Facebook, ідентифікований як Ayea Yea, визнав себе винним за 10 звинуваченнями в суді Куала-Лумпура», - йдеться в повідомленні.

    Королівська поліція Малайзії пред'явила звинувачення трьом іншим користувачам соціальних мереж за образи ісламу і пророка Мухаммеда.

    Зокрема, 52-річний користувач Facebook Yazid Kong визнав себе винним за двома звинувачення в публікації про іслам і пророка Мухаммеда.

    Також користувач Twitter AlvinChow333 і користувач Facebook Danny'antonio Jr відкидають звинувачення щодо них, але пробудуть під вартою до 5 квітня без можливості внести заставу.

    Загалом поліція отримала 929 повідомлень по всій країні про образу ісламу і пророка Мухаммеда.

    Як повідомляв «Главком», соціальна мережа Faceboo, Instagram і WhatsApp відмовляться від зберігання конфіденційних даних користувача в країнах, що порушують права людини.

    До слова, Facebook з 2017 року втратив 15 мільйонів користувачів у США

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