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    Facebook приховає у пошуку контент, що пропагує відмову від щеплень

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    Facebook приховає у пошуку контент, що пропагує відмову від щеплень

    Нова політика Facebook щодо антивакцинації буде розповсюджена і на Instagram

    Соцмережі Facebook та Instagram боротимуться проти дезінформації щодо вакцинації, зокрема вони не показиватимуть у рекомендаціях та пошуку групи і сторінки, що пропагують відмову від щеплень.

    Як повідомили у Facebook, також у таких груп та сторінок знизять рейтинг у стрічці новин, а соцмережа буде відмовлятися від рекламних оголошень, які закликають не робити щеплення.

    Instagram не буде показувати такий контент по хештегам та в рекомендаційному розділі Explore.

    У Facebook пояснили, що визначатимуть дезінформацію щодо щеплень за допомогою провідних світових організацій, зокрема Всесвітньої організації охорони здоров’я та Центрів США з контролю і профілактики захворювань.

    «Ми дослідимо способи надання людям більш точної інформації з експертних організацій щодо вакцин у верхній частині результатів для пов’язаних пошуків, на сторінках, присвячених обговоренню теми, та у запрошеннях приєднатися до групи з цієї теми», — йдеться в заяві Facebook.

    Раніше YouTube відключив монетизацію на каналах, які просувають рух проти вакцинації.

    Джерело: Громадське

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