Facebook приховає у пошуку контент, що пропагує відмову від щеплень



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Нова політика Facebook щодо антивакцинації буде розповсюджена і на Instagram

Соцмережі Facebook та Instagram боротимуться проти дезінформації щодо вакцинації, зокрема вони не показиватимуть у рекомендаціях та пошуку групи і сторінки, що пропагують відмову від щеплень.

Як повідомили у Facebook, також у таких груп та сторінок знизять рейтинг у стрічці новин, а соцмережа буде відмовлятися від рекламних оголошень, які закликають не робити щеплення.

Instagram не буде показувати такий контент по хештегам та в рекомендаційному розділі Explore.

У Facebook пояснили, що визначатимуть дезінформацію щодо щеплень за допомогою провідних світових організацій, зокрема Всесвітньої організації охорони здоров’я та Центрів США з контролю і профілактики захворювань.

«Ми дослідимо способи надання людям більш точної інформації з експертних організацій щодо вакцин у верхній частині результатів для пов’язаних пошуків, на сторінках, присвячених обговоренню теми, та у запрошеннях приєднатися до групи з цієї теми», — йдеться в заяві Facebook.

Раніше YouTube відключив монетизацію на каналах, які просувають рух проти вакцинації.

Джерело: Громадське