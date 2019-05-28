Компанія з Китаю планує збирати електробуси в Україні



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Фото: facebook.com/SkywellUkraine

У Skywell повідомили, що китайська сторона налаштована позитивно і рішуче

Китайська компанія Skywell запустить в Україні виробництво своїх електричних автобусів.

Про це написала прес-служба компанії у Facebook.

«Сьогодні зустрічали поважних гостей із Китаю — спеціалістів з розвитку технологій виробництва електробусів. Обговорювали можливість та технологію організації крупновузлового збирання електробусів Skywell в Україні. Тож... таки будемо виробляти електробуси Skywell в Україні!» - зазначається у повідомленні.

В українському представництві компанії Skywell повідомили виданню Автогік, що поки немає конкретики, ведуться переговори з різними сторонами та учасниками, визначаються терміни, технології, процеси.