Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко розкрили венчурну стратегію ICU



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Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко

На сьогодні 70% венчурних вкладень ICU - це саме українські стартапи

Топ-менеджери і співвласники ICU Костянтин Стеценко і Макар Пасенюк розповіли про всі інноваційні проекти, в які інвестувала їх фінансова група.

Ще в жовтні минулого року на Ukraine Week в Лондоні вони офіційно заявили про вихід ICU на венчурний ринок, але оприлюднили назви тільки двох з п'яти стартапів, частку в яких придбали.

Один з них - дуже популярний в світі серед котофілов і собаколюбов Petcube, інтерактивна «няня» для домашніх тварин від українських розробників Ажнюка і Нескіна. Це маленький багатофункціональний пристрій, що працює через wi-fi і керується через мобільний додаток, підтримує онлайн-зв'язок господаря з його вихованцем.

Другий проект, інвестиції в який розкрив Макар Пасенюк, теж український - серія гаджетів від компанії Hideez Technology, яка викликала на початку 2018 року підвищену зацікавленість фахівців на Blockchain Hub в Києві. Пристрій Hideez Key 2 забезпечує суперзахист цифрової інформації на основі недоступної для перехоплення технології Invisible Pin.

Тепер же стали відомі три інші високотехнологічні розробки з першої п'ятірки стартапів, що удостоїлися фінансової уваги ICU, а також нові інвестиції групи.

«У нас довгострокова стратегія венчурних інвестицій, і вона включає в себе вкладення в інноваційні проекти найрізноманітніших напрямків - від кібербезпеки до fashion tech і банків майбутнього», - розповідає Макар Пасенюк.

Наприклад, американський Good Money, абсолютно особливий для фінансового середовища онлайн-банк, пріоритетами якого, крім доходу, є демократія, загальнолюдські цінності і принципи соціальної справедливості. Його глава, філантроп Гуннар Лавлейс, планує охопити мережею своїх банкоматів весь цивілізований світ і взагалі відмовитися від комісій за зняття коштів. Кредитні та депозитні програми банку більш ніж конкурентні на ринках, а 50% прибутку банк спрямовуватиме на еко-проекти та гуманітарні програми. При цьому кожен клієнт банку Good Money автоматично стає його акціонером.

Ще один проект, партнером якого стала група ICU, пов'язаний з рітейлом. Інтернет-платформа Smart Commerce функціонує як гігантська база даних про будь-яких споживчих товарах. Вона збирає і аналізує відомості про ціни, асортимент, наявність товарів у виробників, а також попит на них. Фішка Smart Commerce - в швидкості обробки інформації, її своєчасність і актуальність для користувачів. Покупці тут можуть в один клік придбати оригінальні товари за ціною виробника, минаючи мережеві націнки. А продавці, серед яких такі транснаціональні гранди, як Procter & Gamble і Nestle, із задоволенням користуються в маркетингових цілях свіжою ринковою аналітикою від онлайн-сервісу Smart Commerce.

Два одесити, Вадим Роговський і Олександр Арапов, розробили унікальну технологію 3DLook, яку теж помітила і фінансувала ICU. І тепер компанія 3DLook, крім двох українських, має офіс в Сполучених Штатах і в Лондоні. А французька корпорація LVMH, яка об'єднує ціле сузір'я розкішних брендів, таких як Givenchy і Dior, навіть присудила цьому проекту премію, як найкращому стартапу в сфері моди і рітейлу. Ця інноваційна технологія, створена українськими IT-інженерами і не має аналогів в світі, всього по двох фотографіях будує точну проекцію людського тіла, необхідну для вибору правильного розміру одягу онлайн.

Звичайно, Україна далеко не лідер в світовому рейтингу найбільш просунутих в інноваційній сфері держав, таких як Південна Корея чи Німеччина. Але сьогодні 70% венчурних вкладень ICU - це саме українські стартапи. А решта 30% - IT-розробки або компанії, не пов'язані з нашою країною, але, за словами Макара Пасенюка, ICU все одно намагається познайомити їх з талановитими українськими інженерами для можливої співпраці. Так ICU допомагає розкрити інтелектуальний потенціал країни, високий технічний рівень і можливості наших фахівців.

І ще один приклад - компанія Apostera, що розробляє спеціальні програми для автомобільної промисловості, які допомагають пересічним власникам авто в навігації і забезпечують їм більш безпечне лавірування в дорожньому трафіку. Тема створення безпечного автомобіля дуже актуальна для експертів, що створюють концепти найбажаніших автобрендів. Тому українська команда Apostera тепер базується в Мюнхені, має філії в Китаї і Україні.

Варто також згадати цікавий британський проект Xelba, який спонсорував ICU. Як сказав розробник цієї технології, а в минулому інженер Apple, Ракеш Ганді, «все, що здатне до спілкування, має бути на зв'язку». В цьому і полягає функціональна суть його програмного забезпечення - все корпоративні апарати, офісна техніка та комп'ютерні пристрої інтегруються для злагодженої спільної роботи в єдину мережу, якою можна керувати онлайн.

За даними Макара Пасенюка, сума вкладень IСU в кожен стартап варіюється від $200 тисяч до $1 мільйона і залежить від характеру і потреб самого проекту.

Принципи відбору проектів, гідних уваги групи, озвучив Костянтин Стеценко. За його словами для отримання інвестицій від ICU, компанія повинна мати інноваційний продукт, це раз. Амбітну команду, яка мислить масштабно і не боїться ризикувати, це два. І можливість виведення продукту на глобальні ринки, це три.

Як пояснює Костянтин Стеценко, для реалізації третього пункту компанії доведеться боротися за капітал вже зовсім на іншому рівні, - їй потрібно стати конкурентною на світових ринках. «Погляд інвесторів і покупців там розсіюється на сотні тисяч інших технологічних продуктів. Наша роль - в тому, щоб подивитися на унікальність компанії на більш ранньому етапі і допомогти її продукту стати помітним і значущим на глобальному рівні», - резюмує він.

Фінансова група ICU була заснована в 2006 році і управляється двома партнерами, вихідцями з ING - Макаром Пасенюком і Костянтином Стеценко. Основні сфери діяльності ICU - торговельні операції, інвестбанкинг, управління активами приватних осіб і інституціональних інвесторів, загальна сума яких перевищує $ 0,5 млрд.

Група спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи. В її структуру також входить банк «Авангард» і в веденні знаходяться два успішних і прибуткових міжнародних фонду: CIS Opportunities Fund, зазначений рейтингами Bloomberg і World Finance, і Global Opportunities Fund.

Також ICU є лідером за кількістю та обсягом угод з ОВДП на українському фондовому ринку.