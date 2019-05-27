Компанія Lenovo представила перший ноутбук, який підтримує 5G



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Ноутбук Project Limitless, який підтримує 5G Фото: Engadget

Масовий продаж пристроїв почнеться не раніше 2020 року

Компанія Lenovo представила на виставці Computex у Тайвані ноутбук Project Limitless, який підтримує 5G. Пристрій базується на процесорі від ARM Snapdragon 8cx.

Про це повідомляє Engadget.

Процесор ноутбука за продуктивністю не поступається середнім за потужністю процесорам Intel. Наприклад - Core i5 8250U. Зовнішність його - як у звичайного ультрабука.

Snapdragon 8cx на архітектурі ARM, який став основою пристрою, також використовується в усіх топових смартфонах і планшетах.

За допомогою процесора виробник домігся двох важливих завдань - він зменшив енергоспоживання і забезпечив безперебійним доступом до інтернету.

Поки новинка є лише прототипом. Масовий продаж пристроїв почнеться не раніше 2020 року.