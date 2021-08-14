Ніякої компенсації. Польща ухвалила закон про втрачене євреями майно, Ізраїль обурений
Остаточнурезолюцію на спірному документі поставив президент країни Анджей Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда 14 серпня, остаточний варіант закону про реституцію, згідно з яким євреї не зможуть ні отримати компенсацію, ні відновити право власності на майно, втрачене в період Катастрофи (Голокост – Катастрофа європейського єврейства) і після неї, пише видання Вести.Израиль.
Після підпису президента закон остаточно вступить в силу - незважаючи на попередження, передані до Варшави з боку влади Ізраїлю і США, а також жорсткої критики, озвученої главою МЗС Ізраїлю Яіром Лапідом.
Згідно з новим польським законом, всі розглянуті протягом останніх 30 років позови про компенсацію будуть анульовані.
Закон також передбачає заборону на подачу аналогічних позовів у майбутньому. Це означає, що неможливо буде подавати апеляції проти вже прийнятих рішень щодо експропрійованого в період і після Катастрофи або націоналізованого при комуністичному режимі єврейського (і не тільки) майна.
Ухвалення закону вплине на 90% позовів про компенсацію або повернення забраного у євреїв (і не тільки) майна, тобто унеможливить ні виплати, ні відновлення майнових прав споконвічних власників (реституція).
Президент Дуда прокоментував твердження закону так: «Після ґрунтовної перевірки я вирішив підписати цей закон, зміст якого викликало жваві суперечки як в Польщі, так і за її межами».
Польща є однією з єдиних країн, яка не створила фонд компенсацій для пережили Катастрофу, чиє майно було конфісковано або розграбовано в ході війни.