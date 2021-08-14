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    Ніякої компенсації. Польща ухвалила закон про втрачене євреями майно, Ізраїль обурений

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    Прийняття нового закону обурило Ізраіль, адже питання компенсацій вирішуеться тривалий час. - Ніякої компенсації. Польща ухвалила закон про втрачене євреями майно, Ізраїль обурений
    Прийняття нового закону обурило Ізраіль, адже питання компенсацій вирішуеться тривалий час.
    Фото з відкритих джерел

    Остаточнурезолюцію на спірному документі поставив президент країни Анджей Дуда

    Президент Польщі Анджей Дуда 14 серпня, остаточний варіант закону про реституцію, згідно з яким євреї не зможуть ні отримати компенсацію, ні відновити право власності на майно, втрачене в період Катастрофи (Голокост – Катастрофа європейського єврейства) і після неї, пише видання Вести.Израиль.

    Після підпису президента закон остаточно вступить в силу - незважаючи на попередження, передані до Варшави з боку влади Ізраїлю і США, а також жорсткої критики, озвученої главою МЗС Ізраїлю Яіром Лапідом.

    Згідно з новим польським законом, всі розглянуті протягом останніх 30 років позови про компенсацію будуть анульовані.

    Закон також передбачає заборону на подачу аналогічних позовів у майбутньому. Це означає, що неможливо буде подавати апеляції проти вже прийнятих рішень щодо експропрійованого в період і після Катастрофи або націоналізованого при комуністичному режимі єврейського (і не тільки) майна.

    Ухвалення закону вплине на 90% позовів про компенсацію або повернення забраного у євреїв (і не тільки) майна, тобто унеможливить ні виплати, ні відновлення майнових прав споконвічних власників (реституція).

    Президент Дуда прокоментував твердження закону так: «Після ґрунтовної перевірки я вирішив підписати цей закон, зміст якого викликало жваві суперечки як в Польщі, так і за її межами».

    Польща є однією з єдиних країн, яка не створила фонд компенсацій для пережили Катастрофу, чиє майно було конфісковано або розграбовано в ході війни.

    Теги: Польща катастрофа Ізраїль закон Анджей Дуда президент Голокост Израиль майно
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    Ніякої компенсації. Польща ухвалила закон про втрачене євреями майно, Ізраїль обурений