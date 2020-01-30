Ізраїль завдав авіаударів по сектору Газа



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Інформації про поранених не надходило

Проти ночі четверга ВПС Ізраїлю завдали кілька авіаударів по військових та інших об’єктах на території сектору Газа.

Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Співрозмовники агентства розповіли про щонайменше два послідовні авіаудари, завдані по півдню та півночі сектора Газа, та додали, що ізраїльські літаки кружляли над Газою й було чутно кілька вибухів.

Інформації про поранених не надходило.

Авіаудари були завдані за кілька годин після того, як з території сектора Газа по Ізраїлю було випущено ракету.

Нагадаємо, що раніше розвідувальний дрон ізраїльської армії застосував щонайменше одну ракету проти групи палестинських активістів, які намагалися запустити десяток повітряних куль із запальною сумішшю.