«Конечно, приедет». Медведчук передбачив долю Сенцова
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Кум Путіна розкритикував омбудсмена Людмилу Денісову та віце-спікера Ради Ірину Геращенко через питання звільнення Сенцова
Голова об'єднання «Український вибір» та один з члені партії «За життя» Віктор Медведчук розкритикував дії української сторони з проблеми звільнення політв’язня Олега Сенцова.
Про це Медведчук заявив в ефірі телеканалу «112 Україна», повідомляє «Главком».
Кум Путіна вважає, що омбудсмен Людмила Денісова діє як політик, а не як Уповноважена Верховної Ради з прав людини. А заяви віце-спікера Ради Ірини Геращенко не наближують звільнення бранця Путіна.
«Вам шашечки или ехать» - таким висловом Медведчук оцінив зусилля Геращенко у справі Сенцова і зробив висновок, що їй потрібні лише «шашечки».
Зазначимо, що мова про її пост, чому Кремль звільнив нардепа Надію Савченко і що це була спецоперація РФ.
На питання журналіста, то чи повернеться Сенцов, Медведчук російською мовою відповів: «Конечно, приедет».
Нагадаємо, перший президент України Леонід Кравчук в інтерв’ю «Главкому» заявив, що не радив би куму Путіна Віктору Медведчуку повертатись у велику політику. На переконання Кравчука, найбільша роль Медведчука наразі – стати хіба що нардепом.