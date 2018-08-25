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    «Конечно, приедет». Медведчук передбачив долю Сенцова

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    Віктор Медведчук - «Конечно, приедет». Медведчук передбачив долю Сенцова
    Віктор Медведчук

    Кум Путіна розкритикував омбудсмена Людмилу Денісову та віце-спікера Ради Ірину Геращенко через питання звільнення Сенцова

    Голова об'єднання «Український вибір» та один з члені партії «За життя» Віктор Медведчук розкритикував дії української сторони з проблеми звільнення політв’язня Олега Сенцова.

    Про це Медведчук заявив в ефірі телеканалу «112 Україна», повідомляє «Главком».

    Кум Путіна вважає, що омбудсмен Людмила Денісова діє як політик, а не як Уповноважена Верховної Ради з прав людини. А заяви віце-спікера Ради Ірини Геращенко не наближують звільнення бранця Путіна.

    «Вам шашечки или ехать» - таким висловом Медведчук оцінив зусилля Геращенко у справі Сенцова і зробив висновок, що їй потрібні лише «шашечки».

    Зазначимо, що мова про її пост, чому Кремль звільнив нардепа Надію Савченко і що це була спецоперація РФ.

    На питання журналіста, то чи повернеться Сенцов, Медведчук російською мовою відповів: «Конечно, приедет».

    Нагадаємо, перший президент України Леонід Кравчук в інтерв’ю «Главкому» заявив, що не радив би куму Путіна Віктору Медведчуку повертатись у велику політику. На переконання Кравчука, найбільша роль Медведчука наразі – стати хіба що нардепом.

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    Надія Савченко Росія Віктор Медведчук Олег Сенцов Ірина Геращенко політв’язні політика Людмила Денісова
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