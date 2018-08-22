Кравчук пояснив, чому Медведчуку не варто сунутись у велику політику



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Фото: gordon.ua Екс-президент Леонід Кравчук

Перший президент незалежної України заявив, що ніколи б не призначив Медведчука прем’єром

Перший президент України Леонід Кравчук в інтерв’ю «Главкому» заявив, що не радив би куму Путіна Віктору Медведчуку повертатись у велику політику. На переконання Кравчука, найбільша роль Медведчука наразі – стати хіба що нардепом.

«Я спостерігаю за ситуацією навколо фільму про Стуса і бачу його (Віктора Медведчука) роль, не досить таки гуманну. Вона, ця роль, може зашкодити йому багато в чому, і тій політичній силі, в якій він буде виступати. Відверто вам скажу: я не бачу можливостей для Медведчука повернутися в реальну політику. Найбільше, що він може зробити – це бути обраним депутатом. І мати трибуну у Верховній Раді. Все. На більше він не може розраховувати. Я багато їздив, багато зустрічався з людьми. Про нього в центральній Україні, серед інтелігенції, серед людей, які працювали і з ним, і без нього – оцінки досить складні», - зазначив перший президент незалежної України. .

Зазначимо, що наразі пан Медведчук поки ще не починав процес свого політичного очищення. Він готується до старту. Кравчук вважає, що «чим більше Медведчук буде виходити, тим більше навколо нього будуть рватися бомби».

«Я не знаю, чи буде більше бомб, чи більше можливостей очиститись. Тому що за цей час перебування і при владі, і в політичній тіні, у нього і було, і є багато проблем. Медведчук – освічена людина. Але сам факт того, що він – кум Путіна… Та й дружина його, Оксана, ну подивіться, яку вона в політиці роль грає? Ніяку», - підкреслив Кравчук.

Варто також не забувати: той факт, що він є кумом Путіна, для когось в Україні навпаки є позитивом. Велика частина електорату може об’єднатись навколо такого гравця. І Кравчук також не відкидає такої ідеї.

«Але я знаю, що там, де він міг би мати підтримку, там уже люди є. Вілкул, наприклад, Бойко, їхні бігборди висять. Тобто ці люди, які щось роблять і їх там (де вони мають підтримку) знають. Медведчук був главою Адміністрації Кучми, ось що про нього знають. І зараз він працює в Росії, разом із Путіним. Це також знають. Не думаю, що це такі досягнення, які можна поставити тільки в плюси. Тут є і мінуси», - додав Кравчук.

Він впевнений, що навіть не зважаючи на великі російські ресурси, які можуть спрямувати на кампанію Медведчука, його максимум наразі - стати тільки депутатом. І навіть «ні в якому разі» спікером Верховної Ради чи віце-спікером.

«Так, він може створити фракцію з проросійськи налаштованих депутатів. Але я не думаю, що Медведчук може змінити й повернути парламент, українську владу до Росії, - вважає Кравчук. - Він вірить, що може переламати ситуацію в країні і зайняти якусь посаду у виконавчій владі. Чи може таке відбутися? Все залежить від багатьох обставин. Сьогодні Медведчук тільки перші кроки робить. По-друге, я не думаю, що ця партія Рабіновича може претендувати на високий відсоток. Я дивлюся на всю ситуацію – Тимошенко, Гриценко, Порошенко, Бойко чи Вілкул. Це чотири-п’ять людей, навколо яких будуть організовуватись усі інші. Чи знайдуть там місце Рабінович і Медведчук? Не знаю», - заявив Кравчук.

Екс-президент додав, що ніколи б не призначив Медведчука прем’єром, «а от віце-прем’єром - міг би призначити».

«Це людина, над якою потрібен контроль. Не можна її відпускати у вільне плавання. Він одразу прибере до себе усю владу. Негайно. Він зробить все, щоби він управляв. Ну от скажімо, він був главою Адміністрації (президента Леоніда Кучми, - «Главком»). Тоді ходили розмови, що це Кучма служить в Адміністрації Медведчука. Він дійсно вміє організовувати справу так, щоб тримати все під контролем, в своїх руках. Є люди, яких не можна випускати на широку арену безконтрольно. Я б його призначив віце-прем’єром. Тоді. Не зараз», - резюмував Кравчук.

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