Конфлікт на Харківщині: Ширяєву оголосили про підозру



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Олег Ширяєв

Ширяєва затримали за підозрою у спробі рейдерського захоплення підприємства

Співробітники поліції оголосили про підозру Олегу Ширяєву, якого правоохоронці назвали екс-бійцем батальйону «Азова». Його затримали після спроби рейдерського захоплення аграрного підприємства на Харківщині.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

«13 вересня 2018 року Олегу Ширяєву оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України», — йдеться у повідомленні.

Раніше поліція заявила, що затримала екс-бійця батальйону «Азов» Олега Ширяєва за підозрою у спробі рейдерського захоплення підприємства на Харківщині.

Нагадаємо, в селищі Занки Зміївського району Харківської області невідомі в балаклавах намагалися проникнути на територію місцевого елеватора, де їх зустріли мешканці райцентру. Внаслідок конфлікту постраждали чотири людини.