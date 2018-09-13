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    Конфлікт на Харківщині: Ширяєву оголосили про підозру

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    Олег Ширяєв - Конфлікт на Харківщині: Ширяєву оголосили про підозру
    Олег Ширяєв

    Ширяєва затримали за підозрою у спробі рейдерського захоплення підприємства

    Співробітники поліції оголосили про підозру Олегу Ширяєву, якого правоохоронці назвали екс-бійцем батальйону «Азова». Його затримали після спроби рейдерського захоплення аграрного підприємства на Харківщині.

    Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

    «13 вересня 2018 року Олегу Ширяєву оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України», — йдеться у повідомленні.

    Раніше поліція заявила, що затримала екс-бійця батальйону «Азов» Олега Ширяєва за підозрою у спробі рейдерського захоплення підприємства на Харківщині.

    Нагадаємо, в селищі Занки Зміївського району Харківської області невідомі в балаклавах намагалися проникнути на територію місцевого елеватора, де їх зустріли мешканці райцентру. Внаслідок конфлікту постраждали чотири людини.

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