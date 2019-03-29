Кононенка буде захищати адвокат, який представляв інтереси Порошенка у справі проти BBC



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На думку Кононенка, журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (проект «Радіо Свобода») маніпулюють думкою телеглядачів

Позов Кононенка на «Радіо Свобода» буде здійснений не до українського суду, а до закордонного

Перший заступник голови фракції партії Блок Петра Порошенка Ігор Кононенко найближчим часом буде позиватися до суду на «Радіо Свобода».

Про це спікер передвиборчого штабу Петра Порошенка Олег Мєдвєдєв повідомив на брифінгу.

«Ігор Кононенко прийняв рішення найближчим часом подати позов до суду на «Радіо Свобода». Хотів би наголосити, що цей позов буде не до українського суду, а до закордонного. І наскільки мені відомо, Кононенко мав певну розмову з Гремом Аткінсом, і Грем погодився представляти його інтереси в організації цього судового позову. Зрозуміло, що ми сьогодні не можемо говорити про деталі, тому що це питання потребує детального опрацювання і часу на підготовку такого позову», - зазначив Мєдвєдєв.

В свою чергу Грем Аткінс, який представляв інтереси Порошенка у справі проти BBC, повідомив, що вже обговорив з Ігорем Кононенком нещодавній кейс «Радіо Свобода».

«І я можу підтвердити, що радий представляти інтереси пана Кононенка у даній справі. Я маю достатньо досвіду, щоби представляти інтереси саме у сфері політичної дезінформації. Для мене не є дивним, що такі звинувачення проти оточення президента лунають саме напередодні президентських виборів. Я буду дуже радий зібрати команду юристів у Європі, в Британії і де це буде потрібно, щоб підготувати цей кейс, щоб відновити репутацію пана Кононенка у цій справі. І я буду радий координувати будь-яку судову справу, яка буде тривати в рамках цього процесу. Сподіваюся і вірю, що цей кейс буде також успішним», - підкреслив Грем Аткінс.

Нагадаємо, Кононенко заявив, що журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (проект «Радіо Свобода») маніпулюють думкою телеглядачів та використовують брудні політичні технології в інтересах одного з кандидатів у президенти України.

Також повідомлялося, що журналісти програми «Схеми» опублікували записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та Ігоря Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.