Кононенко звинуватив журналістів програми «Схеми» у маніпуляції думкою глядачів



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Кононенко повідомив журналістам, що готовий відповісти на будь-які їхні запитання та запропонував зустрітися «наступного тижня у понеділок»

Кононенко побачив порушення журналістських стандартів і поскаржився керівництву «Радіо Свобода»

Народний депутат Ігор Кононенко заявив, що журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (проект «Радіо Свобода») маніпулюють думкою телеглядачів та використовують брудні політичні технології в інтересах одного з кандидатів у президенти України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами політика, у четвер, 28 березня, він отримав від проекту «Схеми» запит на коментар до програми. У відповідь Кононенко повідомив журналістам, що готовий відповісти на будь-які їхні запитання та запропонував зустрітися «наступного тижня у понеділок».

«Проте цього ж дня на сторінці проекту у Facebook з’явився анонс вже змонтованої програми «Схеми», яка мала вийти в ефір, але без моїх коментарів. Я переконаний, що це приклад маніпуляції думкою глядачів та перетворення журналістики на політичну технологію в інтересах певного кандидата в президенти України напередодні виборів», - зазначив Кононенко.

Нардеп вважає, що таким чином журналісти свідомо позбавили його можливості висловити свою офіційну позицію. Кононенко звернувся до керівництва «Радіо Свобода» дати оцінку щодо порушення авторами програми «Схеми» журналістських стандартів та Кодексу журналістської етики.