Конституційний суд Молдови скасував свої рішення, що призвели до кризи



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Найближчим часом на сайті КС буде опублікований прес-реліз щодо прийнятого рішення про анулювання всіх прийнятих рішень в період з 7 по 9 червня 2019 року, - голова КС Молдови

Конституційний суд Молдови скасував свої рішення про закінчення терміну формування уряду, розпуск парламенту і призначення екс-прем'єр-міністра Павла Філіпа виконуючим обов'язки президента, що спричинили політичну кризу у країні.

Про це оголосив голова КС Міхай Поалелунжь, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Найближчим часом на сайті КС буде опублікований прес-реліз щодо прийнятого рішення про анулювання всіх прийнятих рішень в період з 7 по 9 червня 2019 року», - заявив голова КС.

Як повідомлялося, напередодні ввечері колишній уряд Демократичної партії офіційно оголосив про відставку і перехід в опозицію. Це сталося після тижневого протистояння, коли колишній уряд не хотів передавати владу новому кабінету міністрів.

Сьогодні своє перше засідання провів новий уряд на чолі з Майєю Санду.

8 червня Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови була обрана Мая Санду. Однак новий уряд не міг приступити до роботи через те, що Демократична партія не хотіла поступатися владою. Тим часом новий уряд Молдови вже визнали і заявили про готовність працювати з ним Євросоюз, США, Росія, Німеччина, Великобританія, Франція, Швеція, Швейцарія, Канада, Фінляндія, Норвегія, Польща Румунія та низка інших країн.

Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.