Додон заявив про подолання політичної кризи у Молдові



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Президент Молдови Ігор Додон

Президент Молдови привітав сьогоднішнє рішення Конституційного суду про перегляд рішень, винесених 7-9 червня 2019 року

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що скасування Конституційним судом своїх рішень про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів дозволило подолати політичну кризу в країні.

Про це він написав у Facebook.

«Я вітаю сьогоднішнє рішення Конституційного суду про перегляд рішень, винесених 7-9 червня 2019 року. Усі сумнівні юридичні тлумачення, які привели до виникнення політичної та інституційної кризи в Республіці Молдова, були скасовані. Політичну і конституційну кризу було подолано», - написав Додон.

Напередодні Конституційний суд Молдови скасував свої рішення, що призвели до кризи.

Натомість міністр закордонних справ Павло Клімкін попередив про загрозу російського впливу у Молдові.

Як повідомлялося, у п’ятницю ввечері колишній уряд Демократичної партії офіційно оголосив про відставку і перехід в опозицію. Це сталося після тижневого протистояння, коли колишній уряд не хотів передавати владу новому кабінету міністрів.

Сьогодні своє перше засідання провів новий уряд на чолі з Майєю Санду.

8 червня Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови була обрана Мая Санду. Однак новий уряд не міг приступити до роботи через те, що Демократична партія не хотіла поступатися владою. Тим часом новий уряд Молдови вже визнали і заявили про готовність працювати з ним Євросоюз, США, Росія, Німеччина, Великобританія, Франція, Швеція, Швейцарія, Канада, Фінляндія, Норвегія, Польща Румунія та низка інших країн.

Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.