Конституційний суд перевірить постанову Ради про ліквідацію і створення районів

Подання про відповідність Конституції України постанови про ліквідацію і створення районів надійшло до суду у жовтня минулого року

Автори подання зазначають, що оскаржуваною постановою змінено елементи територіального устрою, який може визначатися виключно законами

Конституційний Суд України відкрив конституційне провадження щодо відповідності Конституції України постанови Верховної Ради про ліквідацію і створення нових районів. Про це повідомила представниця Верховної Ради в Конституційному суді, народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ольга Совгиря.

«Ухвалою колегії суддів Конституційного Суду відкрито конституційне провадження у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17 липня 2020 року № 807-ІХ за конституційним поданням 49 народних депутатів України від 20 жовтня 2020», ─ написала Совгиря.

За словами депутатки, автори подання зазначають, що оскаржуваною постановою змінено елементи територіального устрою, який може визначатися виключно законами. Крім цього, на їхню думку, здійснивши укрупнення окремих районів, Верховна Рада обмежила право на доступ до суду, оскільки важливими елементами доступності суду як інституції є територіальна наближеність суду та стабільність судової системи.

Совгиря зазначила, що у поданні йдеться про те, що з прийняттям постанови Верховна Рада створила правову невизначеність щодо територіальної юрисдикції місцевих судів.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року до Конституційного суду України надійшло конституційне подання 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17 липня 2020 року № 807-ІХ.

Як повідомлялося, у липні 2020 року Верховна Рада України ухвалила в цілому проєкт постанови про ліквідацію та утворення районів, внесену Кабінетом міністрів України з урахуванням пропозицій профільного парламентського комітету.