Конституційний суд шукає собі парковку в центрі Києва. Стали відомі умови

Автобаза суду шукає стоянку з цілодобовою охороною та мийкою на відстані не далі, ніж три кілометри від будівлі Феміди

Витрати на паркову «залізних коней» КС можуть зрости на 65% у порівнянні з минулим роком

Автобаза Конституційного суду України 14 січня повторно оголосила тендер на зберігання 30 автомобілів суду очікуваною вартістю 753,6 тис. грн на рік.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Замовник шукає територію, на якій можна було б розмістити 28 автомобілів на закритій стоянці та два – на відкритій. Там планують паркувати мікроавтобуси та легкові автомобілі.

Обов’язковими умовами тендеру є те, що відстань між будівлею Конституційного суду (вул. Жилянська, 14) та стоянкою не повинна бути більшою ніж три кілометри.

Також в будівлі автостоянки має бути цілодобова безконтактна або портальна мийки; система пожежогасіння; цілодобова охорона; наявність послуг медичного та технічного передрейсового контролю.

В осінньо-зимовий період приміщення стоянки повинно опалюватись (температурний режим - не менше + 50С).

За даними ProZorro, 13 січня Автобаза Конституційного суду скасувала аналогічний тендер, бо на участь подалося менше двох учасників.

Додамо, що у березні 2020 року Автобаза Конституційного суду з третьої спроби уклала договір з комунальним підприємством «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради» на зберігання 30 автомобілів вартістю 456 тис. грн протягом 2020 року.

Прайс на парковку автівок Конституційного суду у 2020 році

Таким чином, протягом минулого року Конституційний суд зберігав на закритій стоянці 25 автомобілів «Тойота-Камрі», СКС, «Фольксваген Кадді» і «Фольксваген Транспортер». Ще два автомобілі «Мерсидес Спринтер» і «Газель» знаходилися на відкритій стоянці.