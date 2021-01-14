Конституційний суд шукає собі парковку в центрі Києва. Стали відомі умови
Автобаза суду шукає стоянку з цілодобовою охороною та мийкою на відстані не далі, ніж три кілометри від будівлі Феміди
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Автобаза Конституційного суду України 14 січня повторно оголосила тендер на зберігання 30 автомобілів суду очікуваною вартістю 753,6 тис. грн на рік.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.
Замовник шукає територію, на якій можна було б розмістити 28 автомобілів на закритій стоянці та два – на відкритій. Там планують паркувати мікроавтобуси та легкові автомобілі.
Обов’язковими умовами тендеру є те, що відстань між будівлею Конституційного суду (вул. Жилянська, 14) та стоянкою не повинна бути більшою ніж три кілометри.
Також в будівлі автостоянки має бути цілодобова безконтактна або портальна мийки; система пожежогасіння; цілодобова охорона; наявність послуг медичного та технічного передрейсового контролю.
В осінньо-зимовий період приміщення стоянки повинно опалюватись (температурний режим - не менше + 50С).
За даними ProZorro, 13 січня Автобаза Конституційного суду скасувала аналогічний тендер, бо на участь подалося менше двох учасників.
Додамо, що у березні 2020 року Автобаза Конституційного суду з третьої спроби уклала договір з комунальним підприємством «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради» на зберігання 30 автомобілів вартістю 456 тис. грн протягом 2020 року.
Таким чином, протягом минулого року Конституційний суд зберігав на закритій стоянці 25 автомобілів «Тойота-Камрі», СКС, «Фольксваген Кадді» і «Фольксваген Транспортер». Ще два автомобілі «Мерсидес Спринтер» і «Газель» знаходилися на відкритій стоянці.