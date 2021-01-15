Разумков поскаржився на депутатів, які ходять у «дірявих» масках

Ще на початку пандемії «слуга» Єлизавета Богуцька похизувалася плетеною маскою

Поліція не має права заходити до сесійної зали Ради, де працюють депутати

Народні депутати ходять у «дірявих» масках або взагалі без масок, але досі нікого з них не оштрафували за це. У керівництва парламенту немає повноважень, а поліція до парламентської зали заходити не має права. Про це розповів в інтерв’ю виданню «Фокус» спікер парламенту Дмитро Разумков.

«Є неприємні приклади, які я бачу з трибуни Верховної Ради: хтось ходить у «дірявих» масках, хтось взагалі без маски. Було багато дискусій у залі про впровадження штрафів, але ми не можемо накладати їх самостійно, а поліція в зал ВР заходити не має права. Наскільки мені відомо, нікого з депутатів не штрафували за відсутність маски. Хоча було б непогано і правильно», - сказав Разумков.

Також він додав, що штрафувати - це не його зона відповідальності.

«Завдяки онлайн-трансляції правоохоронні органи самі бачать, що відбувається в стінах парламенту», - додав він.

Раніше заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, повідомила, що нардепи працюють над механізмом штрафування народних депутатів за порушення карантину в сесійній залі.

Перший заступник голови Раади Руслан Стефанчук своєю чергою заявляв, що звернеться до Міністерства внутрішніх справ, щоб нардепів почали штрафувати за невиконання карантинних правил.

Додамо, перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах є вимогою навіть «зеленої» зони у межах адаптивного карантину через поширення коронавірусу. Наразі, до 28 лютого, вся Україна перебуває у «помаранчевій» зоні карантинних обмежень.

До слова. ще на початку пандемії «слуга» Єлизавета Богуцька похизувалася плетеною маскою та глузувала з карантинних обмежень. Нещодавно Богуцька сама хворіла на коронавірус.

Нещодавно скандал трапився у потязі. Пасажири «Укрзалізниці» їздять без масок, бо «коронавірусу немає».

Нагадаємо, що з 14 січня підприємців починають штрафувати за відсутність масок у клієнтів та персоналу.