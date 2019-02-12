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    Контракт із Аласанією розірвуть після виборів

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    <p>31 січня Наглядова рада НСТУ дев&rsquo;ятьма голосами із 12 підтримала розірвання контракту з Аласанією</p> - Контракт із Аласанією розірвуть після виборів

    31 січня Наглядова рада НСТУ дев’ятьма голосами із 12 підтримала розірвання контракту з Аласанією

    Нове рішення щодо контракту із Аласанією ухвалили члени Наглядової ради ПАТ «НСТУ» на позачерговому засіданні 12 лютого

    Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України ухвалила рішення відтермінувати розірвання контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією до 6 травня.

    Таке рішення ухвалили члени Наглядової ради ПАТ «НСТУ» на позачерговому засіданні у вівторок, 12 лютого.

    Пропозицію перенести дату припинення контракту з Аласанією на 6 травня (після президентських виборів) внесла член Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України Тетяна Лебедєва.

    За відповідне рішення проголосувало 11 членів Наглядової ради. Троє - В’ячеслав Козак, Євген Глібовицький та Олександр Павліченко - проголосували «проти». Дарія Карякіна утрималася.

    Нагадаємо, 31 січня Наглядова рада НСТУ дев’ятьма голосами із 12 підтримала розірвання контракту з Аласанією.

    У свою чергу Аласанія заявив про порушення з боку членів Наглядової ради НСТУ під час голосування про дострокове розірвання контракту з ним.

    Джерело: Укрінформ

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