Контракт із Аласанією розірвуть після виборів



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31 січня Наглядова рада НСТУ дев’ятьма голосами із 12 підтримала розірвання контракту з Аласанією

Нове рішення щодо контракту із Аласанією ухвалили члени Наглядової ради ПАТ «НСТУ» на позачерговому засіданні 12 лютого

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України ухвалила рішення відтермінувати розірвання контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією до 6 травня.

Таке рішення ухвалили члени Наглядової ради ПАТ «НСТУ» на позачерговому засіданні у вівторок, 12 лютого.

Пропозицію перенести дату припинення контракту з Аласанією на 6 травня (після президентських виборів) внесла член Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України Тетяна Лебедєва.

За відповідне рішення проголосувало 11 членів Наглядової ради. Троє - В’ячеслав Козак, Євген Глібовицький та Олександр Павліченко - проголосували «проти». Дарія Карякіна утрималася.

Нагадаємо, 31 січня Наглядова рада НСТУ дев’ятьма голосами із 12 підтримала розірвання контракту з Аласанією.

У свою чергу Аласанія заявив про порушення з боку членів Наглядової ради НСТУ під час голосування про дострокове розірвання контракту з ним.

Джерело: Укрінформ