Контракт із Аласанією розірвуть після виборів
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31 січня Наглядова рада НСТУ дев’ятьма голосами із 12 підтримала розірвання контракту з Аласанією
Нове рішення щодо контракту із Аласанією ухвалили члени Наглядової ради ПАТ «НСТУ» на позачерговому засіданні 12 лютого
Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України ухвалила рішення відтермінувати розірвання контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією до 6 травня.
Таке рішення ухвалили члени Наглядової ради ПАТ «НСТУ» на позачерговому засіданні у вівторок, 12 лютого.
Пропозицію перенести дату припинення контракту з Аласанією на 6 травня (після президентських виборів) внесла член Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України Тетяна Лебедєва.
За відповідне рішення проголосувало 11 членів Наглядової ради. Троє - В’ячеслав Козак, Євген Глібовицький та Олександр Павліченко - проголосували «проти». Дарія Карякіна утрималася.
Нагадаємо, 31 січня Наглядова рада НСТУ дев’ятьма голосами із 12 підтримала розірвання контракту з Аласанією.
У свою чергу Аласанія заявив про порушення з боку членів Наглядової ради НСТУ під час голосування про дострокове розірвання контракту з ним.
Джерело: Укрінформ