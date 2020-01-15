Контррозвідка СБУ: «МДБ ЛНР» намагалося завербувати посадовця структурного підрозділу Мінюсту



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Фото6 пресцентрн СБУ

Бойовиків зацікавив не лише факт роботи юриста у державній структурі, але й те що його батько обіймає відповідальну посаду в одній із вищих судових інстанцій України

Контррозвідка Служби безпеки України викрила спробу втягнення представниками так званого «МДБ ЛНР» посадовця одного з регіональних підрозділів Мінюсту в Луганській області у злочинну діяльність на шкоду державній безпеці. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що представники «спецслужби» квазіутворення затримали юриста під час його поїздки до тимчасово окупованого Луганська. Бойовиків зацікавив не лише факт роботи чоловіка у державній структурі, але й те що його батько обіймає відповідальну посаду в одній із вищих судових інстанцій України.

Удаючись до методів психологічного тиску, шантажу та погрожуючи позбавленням волі, «мгбівці» змусили чоловіка підписати згоду на конфіденційне співробітництво. За завданням терористів він мав збирати та передавати їм інформацію про своїх колег, співробітників правоохоронних та державних установ Луганщини, а також щодо службової діяльності батька. Інструкції від кураторів «агент» мав отримувати телефоном.

Відразу після повернення на підконтрольну українській владі територію посадовець потрапив до поля зору контррозвідників Служби.

Наразі чоловік надав детальні свідчення щодо обставин свого вербування та поставлених завдань. Перевірка показала, що посадовець не вчинив жодних дій на шкоду державній безпеці України.

Подібні випадки не є поодинокими. СБУ системно виявляє та запобігає спробам спецслужб країни-агресора та підконтрольних їй маріонеток залучити наших співвітчизників до протиправної діяльності.

Відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу України, державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років. Водночас звільняється від кримінальної відповідальності громадяни України, які на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників жодних дій не вчинив і добровільно повідомили правоохоронцям свій зв'язок з ними та про отримане завдання.