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    Україна планує відправити до Іраку 20 військових в рамках місії НАТО

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    Віце-прем&rsquo;єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба із заступником Генерального секретаря НАТО з питань операцій Джоном Манзою - Україна планує відправити до Іраку 20 військових в рамках місії НАТО
    Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба із заступником Генерального секретаря НАТО з питань операцій Джоном Манзою

    Заступник Генсека НАТО відзначив, що для альянсу дуже важлива участь України у місії в Іраку

    Україна планує в рамках місії НАТО відправити 20 військовослужбовців в Ірак, після відновлення роботи місії в регіоні.

    Про це заявив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, передає пресслужба міністерства оборони України у Facebook.

    Так, 14 січня у штаб-квартирі НАТО відбулась зустрічі віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби із заступником Генерального секретаря НАТО з питань операцій Джоном Манзою.

    «Я поінформував заступника Генсека, що в України є план відправити 20 військовослужбовців на підтримку місії НАТО в Іраку після того, як Альянс відновить її роботу. Запрошення стати операційним партнером місії Альянсу в Іраку свідчить про визнання цінності українського військового досвіду та професіоналізму», — розповів Кулеба.

    Також, реагуючи на повідомлення української сторони, заступник Генсека НАТО відзначив, що для альянсу дуже важлива участь України у місії в Іраку.

    «Сторони погодили наступні спільні кроки із запровадження нового підходу НАТО «Один партнер — одна програма», обговорили перспективи ухвалення стратегії національної безпеки України та подальшої розробки стратегічних документів на її виконання. Дмитро Кулеба також поінформував колегу про роботу з метою ухвалення Парламентом необхідних законів у сфері безпеки та оборони, зокрема про закон щодо реформи СБУ«», — йдеться в повідомленні.

    Ірак СБУ НАТО закон Україна Дмитро Кулеба
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