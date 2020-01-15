Прокуратура підозрює посадовців «Київтеплоенерго» у розкраданні 1,7 млн грн



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Службових осіб комунального підприємства та приватної фірми підозрюють у розкраданні коштів, виділених на охорону об’єктів

Київською місцевою прокуратурою № 6 спільно зі слідчими столичної поліції та Головним управлінням СБУ у Києві та Київській області викрито директора приватного підприємства та службову особу комунального підприємства «Київтеплоенерго», злочинна діяльність яких завдала державі збитків на суму понад 1,7 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Встановлено, що у 2019 році посадові особи комунального підприємства «Київтеплоенерго» уклали з приватним підприємством договір про надання охоронних послуг об'єктів, розташованих на території Києва.

У подальшому на підставі затверджених актів надання послуг комунальне підприємство перерахувало на рахунки приватного підприємства понад 40 млн гривень бюджетних коштів.

Однак, як встановлено досудовим розслідуванням, виконавцем не надано охоронних послуг на загальну суму понад 1,7 млн гривень, що підтверджується висновками експертиз.

Дії службових осіб комунального та приватного підприємств кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 367 КК України (неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове слідство, у ході якого буде також перевірено законність витрачання комунальним підприємством понад 40 млн гривень, виділених на охорону інших об'єктів, триває.