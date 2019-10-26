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    Координаторка «КримSOS» стала заступницею представника президента у Криму

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    Таміла Ташева стала заступницею представника президента у Криму - Координаторка «КримSOS» стала заступницею представника президента у Криму
    Таміла Ташева стала заступницею представника президента у Криму

    Ташева балотувалася у Верховну Раду за списком партії «Голос»

    Президент України Володимир Зеленський призначив заступником представника президента в Автономній Республіці Крим Тамілу Ташеву – координаторку правозахисної організації «КримSOS», правозахисницю, громадську діячку, волонтерку.

    Відповідне розпорядження № 357/2019 опубліковане на сайті Глави держави.

    «Призначити Ташеву Тамілу Равілівну заступником Постійного Представника президента України в Автономній Республіці Крим», - йдеться в документі.

    Ташева народилася в 1985 році в Самарканді в сім'ї виселених кримських татар. Сім'я повернулася в Крим, у Сімферополь, у 1991 році. Після закінчення школи вступила в Таврійський національний університет на спеціальність «Арабська філологія». У 2007 році вона переїхала до Києва.

    В 2014 році після анексії Криму Ташева разом з однодумцями створила громадську організацію «КримSOS», місія якої - допомога переселенцям і моніторинг порушень прав людини на окупованих територіях.

    У 2019 році Ташева балотувалася у Верховну Раду за списком партії «Голос» на 26-му місці, яке виявилося непрохідним.

    Таміла Ташева нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня – «за громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних принципів демократії, прав і свобод людини, проявлені під час Революції гідности, плідну громадську і волонтерську діяльність». Указ про нагородження підписав 20 лютого 2019 року попередній президент України Петро Порошенко.

    Як відомо, Указом Президента України № 454/2019 від 25 червня 2019 року призначений Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим був призначений Антон Кориневич.

    Крим партії президент
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