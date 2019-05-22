Відбувається тотальне підминання країни під одну фінансово-олігархічну групу

Ну що, пристебуємо ремені? Хоча, можна і не пристебувати – навряд чи злетимо. Бо які польоти в країні ідіотів?

На фото – ті, хто вирішив свої молоді життя, час, енергію і знання віддати самовідданому служінню народу. Це вони, всупереч «злочинній владі попередників», безстрашно кинулись вперед, щоб цілодобово думати про народ та його потреби. Це вони, залишивши високооплачувані роботи, тусовки і польоти на острова, пожертвували своїм приватним життям, чесно заповнили декларації – і все для того, щоб народ побачив інше обличчя влади. Вони ж інші, правда? Вони не порушують закони. З найпершого дня каденції нового президента не порушують. Вони піклуються про репутацію державних інституцій. Вони виходили на Майдан, тому що всіма фібрами душі підтримували Революцію Гідності. Вони чітко артикулювали, що у нас російсько-українська війна і Росія – ворог. Вони взагалі всі речі називають своїми іменами, правда ж? Ви ж їм вірите, так? Вони ж точно не за себе, а за народ, без сумнівів.

Оці чоловіки в темно-синіх костюмах безсовісно хакнули країну. І продовжують далі гвалтувати мозок і здоровий глузд. Нахабно і тотально підминаючи під одну фінансово-олігархічну групу все, що потрапляє їм на очі.

Їм треба дуже поспішати. Щоб їхні анабіозні виборці не встигли отямитися і зрозуміти, як їх наї…./обманули. Щоб їхні щасливо задурені виборці пішли знову на дільниці, як вівці на заклання, і дали їм вже абсолютний карт-бланш. Щоб від імені оцієї більшості, виведеною віковою негативною селекцією, гратися в свої ігри, які не мають нічого спільного з інтересами країни і держави.

А для нас у них є купа сценаріїв і кіно – в АП прийшли ті, хто вміють їх писати і знімати. Тому не важливо, що відбувається в житті – важливо, як про це показує 1+1.

Споживайте тележуйку, не вперше ж.

Ну що, пристебуємо ремені? Хоча, можна і не пристебувати – навряд чи злетимо. Бо які польоти в країні ідіотів?

Джерело: блог Зої Казанжи

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»