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    Політика

    Чим у Зеленського похвалились за місяць президентства

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    Чим у Зеленського похвалились за місяць президентства

    Список досягнень за такий короткий період складається з 20 пунктів

    Команда Володимира Зеленського оприлюднила список з 20 досягнень президента за перший місяць роботи на посаді.

    Перелік перемог оприлюднили в відео-форматі на сторінці команди Зеленського у Facebook.

    Серед досягнень президента називають те, що він відновив повноцінну роботу консультаційної групи у Мінську; запевнив міжнародних партнерів, що курс України на європейську інтеграцію незмінний; отримав від європейських лідерів підтримку позиції України щодо звільнення полонених та санкційного тиску на Росію; домовився про відновлення нормандського формату переговорів і дав чітко зрозуміти, що переговорів з сепаратистами не буде.

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    Також до перемог віднесли подання до Верховної Ради 16 законопроектів, які обіцяли під час передвиборчої  кампанії.

    Під №9 значиться досягнення – «розпуск Верховної Ради». Далі йде перезапуск судової реформи, презентував інвесторам стратегію відновлення Донбасу, починаючи з деокупованих територій.

    Між іншим «розвіяв міфи про дефолт» теж є заслугою Зеленського за місяць президентства.

    Залучення великого бізнесу до вирішення значущих соціальних проблем «без зворотних обіцянок і зобов’язань від влади».

    Крім цього вказується, що президент змусив погасити заборгованість із зарплати шахтарям; скасував обов’язковість шкільної форми; скасував драконівські штрафи за порушення правил роботи з готівкою, якими обкладали бізнес з 1995 року; остаточно врегулював використання мигалок (хоча в МВС вже повідомили, що спецсигнали дозволили використовувати) та відкрив вулицю Банкову для людей.

    Ну а останньою заслугою у Зеленського зазначили те, що президент встановив нову норму звернення до глави держави – на ім'я.

    Нагадаємо, глава держави 20 червня скасував низку вимог, які заважали бізнесу працювати (зміни внесли в 161 указ).

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