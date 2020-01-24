Копи затримали у Хмельницькому банду, яка пограбувала ювелірів



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Нападниками на ювелірів виявилися троє жителів Хмельницького Фото: Нацполіція

Злочин був вчинений 17 квітня минулого року

У Хмельницькому поліцейські затримали підозрюваних у вчиненні розбійного нападу на двох ювелірів. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Хмельницькій області.

«Працівники поліції Хмельницької області затримали групу осіб за підозрою у вчиненні розбійного нападу на двох підприємців, які займались виготовленням ювелірних виробів», - повідомили у поліції.

Злочин був вчинений 17 квітня 2019 року. Тоді троє чоловіків в масках поблизу ресторану «Колізей» у Хмельницькому напали на двох мешканців Донецької області, які займаються ювелірною справою.

Зловмисники, розпиливши сльозогінний газ у салон автомобіля потерпілих, відібрали у них сумку, у якій було близько 3,5 кг ювелірних виробів, понад 150 тисяч гривен та ноутбук. З місця події нападники зникли на автомобілі Ford, який згодом працівники кримінальної поліції знайшли спаленим неподалік місця вчинення розбійного нападу.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій). За такий злочин передбачається позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

«Поліцейські встановили особи підозрюваних. Ними виявилися троє жителів Хмельницького. Наразі усім трьом чоловікам оголошено про підозру у вчиненні розбою, спрямованого на заволодіння майном у особливо великих розмірах і вчиненого організованою групою. Двом затриманим як запобіжний захід суд призначив тримання під вартою без можливості внесення застави», - вказали у поліції.