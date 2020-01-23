Голос на скандальних плівках дійсно належить Трубі. Журналісти отримали докази від експертів



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Колишній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба потрапив у гучний скандал

Висновок експерта: на записах голос ексочільника ДБР Романа Труби

Журналісти «Watchdogs Розслідування» отримали неспростовні докази справжності плівок, на яких фігурує ексдиректор ДБР Роман Труба. Експертизу замовили за кордоном. Про це повідомляє тлеканал «Прямий».

Як відомо, «плівки Труби» підірвали інформаційний простір кілька місяців тому. На тих записах директор Державного бюро розслідувань наговорив на кілька кримінальних справ, зауважує журналіст-розслідувач Ілля Лукаш. Труба роздавав вказівки, які не мав права роздавати, доповідав про хід розслідувань людям, яким не мав право доповідати. Було тільки запитання, чи справжні ті записи. Записи були опубліковані в анонімному телеграм-каналі «Трубу прорвало», а достовірність джерела перевірити було неможливо.

«Тому ми, як добросовісні журналісти, довгий час змушені були користуватися формулюванням "голос, схожий на голос директора ДБР». Хоч як би це не було незграбно, але то було юридично правильно», – інформує журналіст Ілля Лукаш.

При цьому журналіст повідомив: «Але тепер нарешті ці докази у нас є. Нам вдалося отримати юридично значуще підтвердження справжності записів, опублікованих телеграм-каналом «Трубу прорвало».

Коли Роман Труба звітував перед журналістами 9-го жовтня 2019 року, він не знав, що запис саме цього брифінгу стане джерелом даних для біометричного аналізу голосу директора ДБР. До скандалу із «прослушкою» залишалося більше місяця.

Телеграм-канал «Трубу прорвало» був створений 19 листопада. Невідомі автори опублікували перші десять файлів із записами розмов із кабінету Труби. Згодом, протягом грудня-січня публікації продовжилися. Усього на сьогодні оприлюднено двадцять файлів. Деякі розмови лише за своїм змістом тягнуть на реальний вирок. Наприклад, сакраментальний дзвінок якомусь «Андрію Йосиповичу» - імовірно, Богдану.

17 липня Роман Труба зателефонував імовірно Андрію Богдану: «Андрій Йосипович, я тобі обіцяю, що я всьо зроблю! Дивись, щоб ти зрозумів: у мене, 25 слідчих, бл**ь, я не можу з ними всю країну перевернути. Але ця справа для нас пріоритетна!»

Що тут такого? Директор ДБР не має права розповідати про хід розслідувань Бюро нікому, навіть Богдану. А вже обіцяти комусь, що певну справу буде розслідувано як треба, - то чистий злочин. І сам Роман Труба, фаховий юрист, прекрасно це знав. Тому він ніколи так і не визнав напряму, що голос на записах належить саме йому.

Вимога фоноскопічної експертизи - правомірна, суспільство повинно знати, чий голос на плівці. Тому журналісти вирішили таку експертизу провести. І навіть дещо більше! Звичайну фоноскопічну експертизу могли б зробити, наприклад, у Київському інституті судових експертиз. Але хто повірить українським експертам, якщо справа політична? Тож, наша редакція відшукала експерта-криміналіста аж у Канаді.

«У мене було багато різних справ у Центрі криміналістичних досліджень, але я продовжував те, з чого починав - дослідження з голосової ідентифікації. Я працював з усіма типами магнітних записів - аудіо, відео, усі варіанти. Але я завжди був зосереджений саме на ідентифікації голосу», - розповів експерт з голосового аналізу Штеван Паушак.

Доктор Штеван Паушак - один із провідних фахівців із біометричної ідентифікації голосу в Канаді. Понад двадцять років він пропрацював у Центрі криміналістичних досліджень Торонто, це один із найбільших інститутів такого типу у Північній Америці. Сьогодні Штеван Паушак очолює власну криміналістичну компанію, і має понад сорок років досвіду. Він неодноразово брався за аналіз плівок, що мали політичне значення, тому чудово розуміє ступінь відповідальності. Паушак двічі проаналізував файли, опубліковані каналом «Трубу прорвало». Перший етап - звичайна спектрографія. Її могли би зробити і в Україні. Але канадський експерт має доступ і до набагато кращих технологій - він провів біометричну ідентифікацію голосу.

«Голос схожий на почерк, так? Він такий саме індивідувальний. Але штука у тому, що коли ви спробуєте оцифрувати почерк людини, і оцифрувати її голос, для голосу вам потрібно у тисячу разів більше комп’ютерного часу, ніж для почерку», - наголошує експерт.

Якщо коротко, «фоноскопічна експертиза» - дуже людинозалежна. Двоє експертів на підставі одного й того ж набору даних можуть прийти до різних висновків, тому що в кінцевому результаті голос аналізує людина.

«Біометрична ідентифікація» - надійніша. Багато років це була секретна технологія, її мали тільки розвідки - Сполучених Штатів, Канади, Великої Британії. Для біометричної ідентифікації голосу Романа Труби було використано вже відомий вам запис брифінгу директора ДБР від 9 жовтня. Його порівняли із записами нібито «прослушки».

Точна ідентифікація голосу надзвичайно важлива. Голоси на записах говорять, що Державне бюро розслідувань може відкрити і закрити будь-яке кримінальне провадження за вказівкою із Офісу Президента. Мова не про мораль, мова про злочин!

«Це означає, що голова ДБР не є незалежним, не проводить розслідування, а він є маріонеткою, політичною фігурою, яка узгоджує всі дії поза своїми повноваженнями, видає право прийняття рішень людям, які цього не можуть робити фактично, це означає фактично, що нівелюється взагалі мета досудового розслідування», - зазначає адвокатка Тетяна Козаченко.

Результатів роботи канадського експерта Штевана Паушака чекали понад місяць, і воно було того варте.

«Імовірність дуже висока. Надзвичайно висока, я б сказав. Гадаю, у мене було дуже небагато справ, де б співпадіння було би настільки ж надійним, як у цій. Головним чином це тому, що у вас є дуже багато зразків його голосу», - резюмував експерт з голосового аналізу.

Із усього масиву записів для аналізу було обрано п'ять файлів. Пояснюємо, що тут до чого: найважливіший показник біометричної ідентифікації - коефіцієнт імовірності, співвідношення схожих і несхожих рис. Якщо цей коефіцієнт більше ста, ідентифікація успішна. Ви можете бачити, - у файлах Труби ці коефіцієнти не просто більші від сотні, деякі більші на порядок: шістсот, шість з половиною тисяч, сім тисяч.

Повідомимо, що повноваження директора Державного бюро розслідувань Романа Труби достроково припиняться в момент вступу в силу закону про реформу ДБР, прийнятого 3 грудня Верховною Радою. Так, парламент проголосував у другому читанні за президентський законопроєкт, що передбачає дочасне припинення повноважень голови Державного бюро розслідувань Романа Труби та його заступників.

Згідно із законом, очільник бюро самостійно буде здійснювати керівництво органом, не розділяючи повноваження із заступниками, як це визначав закон.

Статті про проведення конкурсу на заступників керівника ДБР виключаються, натомість директор ДБР отримує повноваження особисто призначати і звільняти своїх заступників.

Також у документі виключається участь прем’єр-міністра у призначенні директора ДБР. Директор ДБР призначається на посаду президентом України за поданням комісії з проведення конкурсу.

Крім того, 3 грудня, у день голосування за законопроєкт про перезавантаження ДБР, посипалася свіжа порція компроматів.

Новий «злив» інформації складається з трьох частин.

У першій звучать голоси, схожі на голоси директора ДБР Романа Труби та керівника патронатної служби ДБР Олександра Удовиченка.

Співрозмовники обговорюють можливість закриття кримінальної справи, яка заважає олігарху Ігорю Коломойському. Нібито напередодні Удовиченку з цим питанням дзвонив глава Офіса президента Андрій Богдан.

У другій частині компроматів йдеться про ймовірне втручання керівника НАБУ Артема Ситника в американські вибори у 2016 році.

У дописі на Телеграм-каналі стверджується, що 13 вересня 2019 року Труба заслухав хід справи щодо Ситника, після цього до кабінету зайшов вищезгаданий Олександр Удовиченко.

У цей момент чоловік із голосом, схожим на Трубу, нібито розмовляв по телефону з Андрієм Богданом і сказав йому: «Ти знаєш, я не підведу, все, що я обіцяв – у нас так і йде».

У третьому епізоді йдеться про розслідування щодо Порошенка. Стверджується, що на аудіозаписі Труба розмовляє з керівником управління організації досудових розслідувань Бюро Олегом Корецьким.

Співрозмовник, схожий на Трубу, обурюється, що ймовірний Корецький допитує Порошенка не по тій справі.

В останньому на 3 грудня дописі автори телеграм-каналу анонсують нову порцію компроматів та передають «особливий привіт Арсену Авакову, який просить Трубу не розслідувати порушення його підлеглих, які фабрикують цілий ряд резонансних справ». Та обіцяють: далі буде.

Таким чином, після відсторонення Романа Труби, тимчасово виконуючим обов’язки директора Державного бюро розслідувань призначили депутата від «Слуги народу» Ірину Венедиктову.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України відкрила справу проти ексглави Державного бюро розслідувань Романа Труби. Також у мережі з'явився аудіозапис розмови ексдиректора ДБР Романа Труби з його «правою рукою» Ігорем Щербиною, який отримує від свого шефа відповіді на тестові завдання конкурсного відбору на посаду слідчих Держбюро розслідувань для трьох своїх людей.

Як повідомлялось, Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро розслідувати записи ймовірних розмов Труби з керівником Офісу президента Андрієм Богданом, його заступником Андрієм Смирновим та іншими особами.

Раніше повідомлялося, що слідчі ДБР не бажають з’являтися до суду і свідчити щодо витоку секретної інформації країні-агресору.