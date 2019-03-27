Користувачів Facebook закликали не порушувати закон в «день тиші» перед виборами



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Радник глави МВС Іван Варченко порекомендував громадянам бути свідомими в соцмережах і не йти на порушення

В МВД просять українців утриматися від того, щоб запостити «якусь підтримку кандидата на пост президента, в тому числі аватарки»

Аватарки в Facebook із закликом підтримати того чи іншого кандидата в президенти в «день тиші» є порушенням законодавства, але покарання за них не передбачено.

Про це на брифінгу повідомив радник глави МВС Іван Варченко.

Він нагадав, що 30 березня, в «день тиші» перед днем виборів, агітація в будь-якому вигляді заборонена.

«Ми можемо зараз тільки просити наших громадян бути свідомими в соцмережах і не йти на порушення. Утриматися від того, щоб запостити якусь підтримку кандидата на пост президента, в тому числі ті аватарки, які у людей стоять – «Я за того або за іншого кандидата в президенти». Взяти і утриматися від них», - порадив Варченко.

Індивідуального покарання для тих, хто буде агітувати в інтернеті, на сьогодні не передбачено, додав він.

Варченко ще раз нагадав, що в день голосування заборонені фото- і відеозйомки в кабінці для голосування. За його словами, деякі політичні сили провокують виборців на акцію - зробити селфі в кабінці в день голосування, але такі дії будуть свідомим порушенням законодавства.

Також заборонено демонструвати виборчий бюлетень, «звітуючи перед суспільством або перед собою».

«Також пам'ятайте: виборчий бюлетень - це не сувенір, який можна взяти додому і повісити в рамку. Якщо ви забираєте виборчий бюлетень додому, то ви ризикуєте на три роки потрапити під санкцію статті 158 Кримінального кодексу і отримати обмеження свободи», - підкреслив він.

Якщо бюлетень виноситься з виборчої дільниці з метою проведення «каруселей», це карається позбавленням волі на 5-7 років.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко повідомив, що спостерігати за проведенням президентських виборів буде найбільша за всю історію України кількість міжнародних спостерігачів.

Джерело: Ліга.net