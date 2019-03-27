Порошенко заявив, що на виборах президента буде найбільша кількість міжнародних спостерігачів за всю історію України



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Петро Порошенко повідомив, що лише офіційно зареєстрованих закордонних спостерігачів сьогодні в Україні понад дві тисячі

Голова держави запевнив, що зробить усе залежне від нього, щоб захистити вибір українців

Президент України Петро Порошенко наголосив, що спостерігати за проведенням президентських виборів буде найбільша за всю історію України кількість міжнародних спостерігачів. Про це він сказав у програмі «Свободи слова» на телеканалі ICTV, йдеться на сайті президента.

За словами Порошенка, лише офіційно зареєстрованих міжнародних спостерігачів сьогодні в Україні понад дві тисячі, також рекордна кількість громадських організацій спостерігає за якістю проведення виборів.

Голова держави запевнив, що зробить усе залежне від нього, щоб захистити вибір українців.

Як зазначив Порошенко, дивним чином інтереси росіян щодо невизнання виборів в Україні і інтереси окремих кандидатів і олігархів збігаються.

«Для цього використовуються і радикальні сили, які марші організовують, і зіткнення з поліцією, і дестабілізацію. Але український народ цього не підтримує», - зазначив голова держави в ефірі телеканалу ICTV.

За словами Порошенко, ці кандидати в президенти думають, що достатньо проплатити кілька автобусів, кілька замовних організаторів, учасників мітингів і це і буде Майдан. «Ні. Революція гідності чітко продемонструвала, що коли українці борються за своє - за Угоду про асоціацію, за європейський вибір - на вулицях одразу з’являються мільйони. А штучно організувати - ні в кого ще не виходило. І можу заспокоїти - точно не вийде», - заявив президент і додав, що «сценарій зриву виборів - це сценарій російський».

«Українська кров на виборах - це сценарій російський. Чесне волевиявлення громадян і захист волевиявлення - це сценарій український», - наголосив Порошенко.

Президент також підкреслив, що правоохоронні органи ведуть ефективну роботу. «І кожен випадок, де ми бачимо навіть сумніви у ефективності і прозорості виборчого процесу, знаходить відповідну реакцію правоохоронних органів. І це надзвичайно добре», - додав він.

«Ми маємо забезпечити, і я як президент гарантую, що зроблю все, що від мене залежить для того, щоб вибори були вільними і чесними. Щоб вибори викликали довіру, у першу чергу, українського народу. Вибори були визнані світом», - наголосив Порошенко.

Він зауважив, що єдині, кого не допустили до виборів - це спостерігачі з РФ.

«Бо не може країна-окупант спрямовувати своїх спостерігачів для того, щоб оцінювати, як проходять вибори в Україні. Це нонсенс. Лише тоді, коли буде припинена окупація, коли будуть виведені окупаційні війська з окупованих територій Донбасу і Криму, коли припиниться війна, коли будуть звільнені українські політв’язні, включно з українським моряками, ми повернемося до політичного діалогу з РФ», - зазначив голова держави.

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