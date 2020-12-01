Корнієнко: Відставка Степанова – це чутки, кадрові чистки не на часі

Олександр Корнієнко: Якщо Степанов сам захоче піти, Рада не буде його насильно тримати на посаді

Очільник партії Слуга народу Олександр Корнієнко спростував інформацію про відставку очільника МОЗ Максима Степанова

В інтерв'ю Громадське Корнієнко заявив, що йому про підготовку відставки очільника МОЗ Степанова нічого невідомо.

«Це чутки. Заяви не було, комітетів не було, нічого не було. Це якісь чутки», – відповів Корнієнко на питання про відставку міністра.

Корнієнко зазначив, що зараз не час для кадрових рішень в сфері охорони здоров'я, оскільки ситуація з коронавірусом критична.

Нардеп додав, що якщо Степанов сам захоче піти, Рада не буде його насильно тримати на посаді.

25 листопада РБК-Україна повідомила, що у Верховній Раді найбільше претензій до роботи міністрів освіти Сергія Шкарлета, охорони здоров'я Максима Степанова, фінансів Сергія Марченка, економіки Ігоря Петрашка, інфраструктури Владислава Криклія та соцполітики Марини Лазебної.

До Максима Степанова головна претензія з боку нардепів – погана організація боротьби з пандемією коронавірусу. Джерело видання в «Голосі» запевняло, що відставка Степанова – питання нібито вже вирішене, і може статися вже на наступному тижні.