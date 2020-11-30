МОЗ не планує продовжувати карантин вихідного дня

В Україні все частіше говорять про запровадження локдауну

За словами міністра, вже видно тенденцію до зменшення динаміки зараження коронавірусом

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що відомство не має наміру продовжувати карантин вихідного дня.

Про це Степанов заявив в етері телеканалу «Україна 24».

«У нас інкубаційний період становить від 14 до 21 дня. В середині цього тижня ми будемо в змозі дати попередні результати карантину вихідного дня. Але нагадаю, що перші вихідні пройшли, коли практично не дотримувалися карантину вихідного дня», – заявив він.

За словами міністра, вже видно тенденцію до зменшення динаміки зараження коронавірусом.

Також Степанов відповів на питання – чи продовжуватимуть карантин вихідного дня.

«Не думаю, що ми будемо подавати таку пропозицію», – сказав Степанов.

Нагадаємо, сьогодні, 30 листопада, на нараді у президента Зеленського не визначилися з датою введення локдауну.

Як повідомлялося, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. За його словами, парламент також готується до можливого посилення карантину.

Також стало відомо, що Верховна Рада у п’ятницю, 4 грудня, під час «години запитань» до уряду заслухає главу Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова через зростання кількості хворих на коронавірус.

Раніше Степанов наголошував, що введення локдауну в Україні розірве ланцюг передачі коронавірусу і може звести захворюваність до нуля. До слова, 27 листопада міністр охорони здоров’я вилікувався від коронавірусу.

26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

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Як відомо, 29 листопада в Україні зафіксовано спад захворювання на коронавірус – хворобу виявили у 9 946 українців. Натомість 28 листопада, в Україні виявили 12978 нових хворих на коронавірус. А ще днем раніше, 27 листопада, було виявлено 16294 нових випадків хвороби.