«Це неправда». Степанов спростував повідомлення ЗМІ про локдаун з 23 грудня

Міністр охорони здоров'я розповів, коли МОЗ рекомендуватиме уряду ввести локдаун

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував інформацію про те, що погоджено впровадження тотального карантину з 23 грудня до 15 січня. Зі спростуванням міністр виступив в ефірі каналу Україна 24.

«Ні, не відповідає. У нас є чіткі критерії, чому ми вводимо ті чи інші обмеження, і там є чітка логіка. У нас був адаптивний карантин, ми його ввели влітку, і він у нас діяв до 9 листопада. Це зрозуміле рішення, я був одним з авторів, коли в залежності від ситуації в регіонах є певні обмеження», – заявив міністр.

Степанов додав, що МОЗ буде пропонувати уряду ввести жорсткий карантин, якщо виникне значна навантаженість на медичну систему.

30 листопада низка ЗМІ публікували інформацію про начебто введення локдауну в Україні з 23 грудня до 15 січня.

За минулу добу, 30 листопада, в Україні виявлено 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

26 листопада кількість нових хворих на коронавірус вперше перетнула позначку в 15 000. Ще в жовтні президент Володимир Зеленський позначив цю цифру як маркер для запровадження повного локдауну.

26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Володимир Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.

Під час карантину вихідного дня заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.

В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив загальний карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року.

19 листопада президент Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок.