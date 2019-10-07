Нобелівську премію з медицини отримали вчені, які дослідили реакцію клітин на кисень



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7 жовтня у Швеції стартував тиждень присудження Нобелівської премії

Переможці отримають призову виплату у розмірі 9 мільйонів шведських крон (понад 900 тисячам доларів США)

Лауреатами Нобелівської премії з медицини-фізіології за відкриття способу реакції клітин на присутність кисню. Про це стало відомо під час офіційного оголошення лауреатів у Каролінському інституті (Стокгольм, Швеція).

Нагороду отримали Вільям Келін, Пітер Раткліфф та Грегг Семенца. Як зазначається, фундаментальне значення кисню відоме давно, втім як клітини адаптуються до змін його рівня було невідомо. Нагороджена робота розкриває молекулярні механізми, які лежать в основі того, як клітини реагують на зміни в кількості О2.

2019 Medicine Laureates William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza have identified molecular machinery that regulates the activity of genes in response to varying levels of oxygen.#NobelPrize pic.twitter.com/LiExfH74rh — The Nobel Prize (@NobelPrize) 7 октября 2019 г.

У 2019 році Нобелівський тиждень проходить з 7 по 14 жовтня. Вона відкрилася оголошенням лауреатів з медицини-фізіології (7 жовтня). Лауреатів премії з фізики назвуть 8 жовтня, хімії — 9 жовтня, літератури — 10 жовтня (відразу за 2018 й і 2019 й роки), премії миру — 11 жовтня і премії з економіки — 14 жовтня.

Розмір премії в 2019 році становить 9 млн шведських крон (близько $ 915 тисяч). Премії традиційно вручають 10 грудня, у день смерті їх засновника, шведського винахідника Альфреда Нобеля.