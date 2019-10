Нобелівську премію з медицини отримали вчені, які дослідили реакцію клітин на кисень

Переможці отримають призову виплату у розмірі 9 мільйонів шведських крон (понад 900 тисячам доларів США)

Лауреатами Нобелівської премії з медицини-фізіології за відкриття способу реакції клітин на присутність кисню. Про це стало відомо під час офіційного оголошення лауреатів у Каролінському інституті (Стокгольм, Швеція).

Нагороду отримали Вільям Келін, Пітер Раткліфф та Грегг Семенца. Як зазначається, фундаментальне значення кисню відоме давно, втім як клітини адаптуються до змін його рівня було невідомо. Нагороджена робота розкриває молекулярні механізми, які лежать в основі того, як клітини реагують на зміни в кількості О2.

