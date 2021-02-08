Коронавірус минулої доби виявили у 2141 людини, антилідер – Франківщина
Найбільше нових хворих зафіксовано у Івано-Франківській області – 398
За минулу добу, 7 лютого, в Україні зафіксовано 2141 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. При цьому левова частка підтверджених випадків хвороби зареєстрована у Івано-Франківській області – 398.
Також за минулу добу з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 1020 осіб. Померло від усклааднень хвороби 47 людей. Одужало – 2 697 осіб.
Здійснено тестувань за добу – 13 662 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 246 990 осіб;
- одужало – 1 075 743 осіб;
- летальних випадків – 23 644;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 402 123.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 88 випадків;
Вінницька область – 123 випадки;
Волинська область – 45 випадків;
Дніпропетровська область – 156 випадків;
Донецька область – 28 випадків;
Житомирська область – 176 випадків;
Закарпатська область – 133 випадки;
Запорізька область – 59 випадків;
Івано-Франківська область – 398 випадків;
Київська область – 97 випадків;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 14 випадків;
Львівська область – 119 випадків;
Миколаївська область – 115 випадків;
Одеська область – 61 випадок;
Полтавська область – 32 випадки;
Рівненська область – 45 випадків;
Сумська область – 54 випадки;
Тернопільська область – 74 випадки;
Харківська область – 35 випадків;
Херсонська область – 19 випадків;
Хмельницька область – 24 випадки;
Черкаська область – 53 випадки;
Чернівецька область – 143 випадки;
Чернігівська область – 46 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Також вчені пояснили, чому можна повторно заразитися на коронавірус. Дослідники описали випадок із 40-річним чоловіком, який був госпіталізований з легкою формою коронавірусної хвороби через 4 місяці після першого нападу важкої хвороби у квітні 2020 року. Автори дослідження вважають, що легші симптоми вдруге можуть бути викликані залишковим імунітетом від першої важкої інфекції.
Водночас вчені визнають, що потрібні більш ретельні дослідження і спостереження для підтвердження гіпотези, що зниження імунітету або відсутність антитіл після першого епізоду інфекції SARS-CoV-2 може сприяти повторному інфікуванню.
Як повідомлялося, інфекціоніст назвав причину, чому частина українців ніколи не захворіє на коронавірус.