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    Коронавірус минулої доби виявили у 2141 людини, антилідер – Франківщина

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    За минулу добу з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 1020 осіб - Коронавірус минулої доби виявили у 2141 людини, антилідер – Франківщина
    За минулу добу з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 1020 осіб
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше нових хворих зафіксовано у Івано-Франківській області – 398

    За минулу добу, 7 лютого, в Україні зафіксовано 2141 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. При цьому левова частка підтверджених випадків хвороби зареєстрована у Івано-Франківській  області – 398. 

    Також за минулу добу з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 1020 осіб. Померло від усклааднень хвороби 47 людей. Одужало – 2 697 осіб.

    Здійснено тестувань за добу – 13 662 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 246 990 осіб;
    • одужало – 1 075 743 осіб;
    • летальних випадків – 23 644;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6 402 123.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    м. Київ – 88 випадків;

    Вінницька область – 123 випадки;

    Волинська область – 45 випадків;

    Дніпропетровська область – 156 випадків;

    Донецька область – 28 випадків;

    Житомирська область – 176 випадків;

    Закарпатська область – 133 випадки;

    Запорізька область – 59 випадків;

    Івано-Франківська область – 398 випадків;

    Київська область – 97 випадків;

    Кіровоградська область – 4 випадки;

    Луганська область – 14 випадків;

    Львівська область – 119 випадків;

    Миколаївська область – 115 випадків;

    Одеська область – 61 випадок;

    Полтавська область – 32 випадки;

    Рівненська область – 45 випадків;

    Сумська область – 54 випадки;

    Тернопільська область – 74 випадки;

    Харківська область – 35 випадків;

    Херсонська область – 19 випадків;

    Хмельницька область – 24 випадки;

    Черкаська область – 53 випадки;

    Чернівецька область – 143 випадки;

    Чернігівська область – 46 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Статистика захворюваності на коронавірус за 7 лютого
    Статистика захворюваності на коронавірус за 7 лютого

    Також вчені пояснили, чому можна повторно заразитися на коронавірусДослідники описали випадок із 40-річним чоловіком, який був госпіталізований з легкою формою коронавірусної хвороби через 4 місяці після першого нападу важкої хвороби у квітні 2020 року. Автори дослідження вважають, що легші симптоми вдруге можуть бути викликані залишковим імунітетом від першої важкої інфекції.

    Водночас вчені визнають, що потрібні більш ретельні дослідження і спостереження для підтвердження гіпотези, що зниження імунітету або відсутність антитіл після першого епізоду інфекції SARS-CoV-2 може сприяти повторному інфікуванню.

    Як повідомлялося, інфекціоніст назвав причину, чому частина українців ніколи не захворіє на коронавірус.

     Читайте також: Коли сформується колективний імунітет. Що обіцяють виробники вакцин?

     

    Теги: Івано-Франківщина Максим Степанов хвороби імунітет коронавірус
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