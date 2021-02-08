Коронавірус минулої доби виявили у 2141 людини, антилідер – Франківщина

За минулу добу з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 1020 осіб

Найбільше нових хворих зафіксовано у Івано-Франківській області – 398

За минулу добу, 7 лютого, в Україні зафіксовано 2141 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. При цьому левова частка підтверджених випадків хвороби зареєстрована у Івано-Франківській області – 398.

Також за минулу добу з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 1020 осіб. Померло від усклааднень хвороби 47 людей. Одужало – 2 697 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 13 662 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 246 990 осіб;

одужало – 1 075 743 осіб;

летальних випадків – 23 644;

проведено ПЛР-тестувань – 6 402 123.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 88 випадків;

Вінницька область – 123 випадки;

Волинська область – 45 випадків;

Дніпропетровська область – 156 випадків;

Донецька область – 28 випадків;

Житомирська область – 176 випадків;

Закарпатська область – 133 випадки;

Запорізька область – 59 випадків;

Івано-Франківська область – 398 випадків;

Київська область – 97 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 14 випадків;

Львівська область – 119 випадків;

Миколаївська область – 115 випадків;

Одеська область – 61 випадок;

Полтавська область – 32 випадки;

Рівненська область – 45 випадків;

Сумська область – 54 випадки;

Тернопільська область – 74 випадки;

Харківська область – 35 випадків;

Херсонська область – 19 випадків;

Хмельницька область – 24 випадки;

Черкаська область – 53 випадки;

Чернівецька область – 143 випадки;

Чернігівська область – 46 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика захворюваності на коронавірус за 7 лютого

Також вчені пояснили, чому можна повторно заразитися на коронавірус. Дослідники описали випадок із 40-річним чоловіком, який був госпіталізований з легкою формою коронавірусної хвороби через 4 місяці після першого нападу важкої хвороби у квітні 2020 року. Автори дослідження вважають, що легші симптоми вдруге можуть бути викликані залишковим імунітетом від першої важкої інфекції.

Водночас вчені визнають, що потрібні більш ретельні дослідження і спостереження для підтвердження гіпотези, що зниження імунітету або відсутність антитіл після першого епізоду інфекції SARS-CoV-2 може сприяти повторному інфікуванню.

Як повідомлялося, інфекціоніст назвав причину, чому частина українців ніколи не захворіє на коронавірус.